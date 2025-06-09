Засновник та CEO "Біосфери" Здесенко ставить мету за три роки виростити в компанії CEO, щоб самому піти в борд

Засновник та CEO Корпорації "Біосфера" Андрій Здесенко, в який рік тому було створено дорадчу раду (advisory board) для подальшої трансформації компанії та її розвитку на зовнішніх ринках, планує за три роки перейти на роботу в раду (борд).

"Замість мене через якийсь час – я ставлю мету три роки – буде СЕО, якого потрібно буде у компанії виростити", – сказав Здесенко в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Засновник та глава компанії додав, що вважає за найкраще, щоб головою ради був незалежний член, як сьогодні у дорадчій раді головою є Мартін Фреч (Martin Frech), який має великий досвід роботи в галузі харчових продуктів та товарів для дому, зокрема, в дистрибуції та виробництві в компанії DKSH.

"Він іноземець, у нього великий досвід роботи у великих американських і канадських корпораціях, прекрасно вміє керувати членами борду – це важливо, тому що це не його співробітники. Я все ж таки звик до певного домінування як СЕО, як власник, а голові борду потрібно більше толерантності, більше дипломатії, виваженості – це величезний досвід, якого в мене просто немає", – пояснив Здесенко.

Він нагадав, що у 2022 році як пілотний проєкт перед створенням борда радником в компанії працював Петро Чернишов, який у 2006-2014 роках він очолював Carlsberg в Україні, у 2015-2018 роках – "Київстар", а потім кілька років був членом наглядової ради "Фармаку".

За словами Здесенка, тоді ж "Біосфера" купила австрійський бренд Alufix разом із чотирма філіями та виробництвом у Румунії (Фегераш), після чого по суті з експортера перетворилася у міжнародну компанію з офісами у Польщі, Словаччині, Угорщині, Австрії та заводом у Румунії при існуючому виробництві в Естонії (Таллінн), і сьогодні, окрім заводу в Естонії, корпорація має близько 70 співробітників, які працюють у Європі.

"Advisory Board потрібен був для створення "Біосфера 2.0"…. Advisory Board був створений, в першу чергу, щоб допомагати рухатись "Біосфері 2.0" та розвиватися на міжнародних ринках", – зазначив засновник та глава корпорації.

Він уточнив, що за рекомендацією засновника і власника RedHead Family Corporation, президента "Асоціації власників сімейних компаній України" (FBN Ukraine) Владислава Бурди була найнята американська компанія Generation6, що спеціалізується на підборі бордів для сімейних бізнесів чи founder-led бізнесів. З більш ніж 400 претендентів була сформована рада. В неї, окрім Фреча, увійшли також Майкл Нортон — провідний маркетинговий стратег зі США, Джош Гейм — консультант з інновацій та стратегій та Мойца Домітер — HR-директорка, професорка. Секретарем ради стала одеситка Інеса Голубова, яка зараз, в основному, працює за кордоном та є експерткою з розвитку лідерства, executive coach і консультанткою з організаційного розвитку.

"Після трьох зустрічей я зрозумів, що наші борд-мембери, на жаль, не розуміють в яких умовах ми працюємо, і вони не до кінця відчувають це. І ці поради вони дають зі своєї точки зору. Нам потрібен був у борді українець, який розуміє, чим живе й дихає Україна", – пояснив Здесенко появу в раді CEO Nemiroff Юрія Сорочинського, оскільки ця компанія схожа з "Біосферою" за структурою бізнесу.

"Я керувався тим, що борд має ухвалювати швидкі рішення, бути ефективним, ставити запитання – нам не до дипломатії зараз, нам потрібно дуже багато працювати. Тому в нас зараз у борді три американці, одна європейка й один українець", – підсумував засновник корпорації.

У травні цього року "Біосфера" увійшла до числа переможців міжнародної премії Private Company Boards of the Year 2025 — щорічної відзнаки, яку присуджують приватним компаніям за впровадження високих стандартів корпоративного управління. Як зазначалося, вона присуджена за ефективну модель корпоративного управління та успішний кейс створення дорадчої ради в умовах повномасштабної війни, а також високий рівень підбору членів борду.

Корпорація "Біосфера" – найбільша в Україні з виробництва та дистрибуції товарів для дому та особистої гігієни та один з крупних гравців в цій галузі у Східній Європі та Центральній Азії з оборотом на рівні біля $175 млн. Продукція компанії представлена у більш ніж 25 країнах, а виробничі потужності складаються з 6 заводів в Україні та Європі. У створений за понад 27 років діяльності "Біосфера" портфель з 21 власного бренду входять, серед іншого, "Фрекен БОК", Smile, Novita, Lady Cotton, PRO service, Alufix, Vortex.

Наприкінці 2023 року компанія запустила новий напрям Tea&Food з власним виробництвом Cupsoul, представлений такими брендами чаю як Graff та Ritz Barton.