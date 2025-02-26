Корпорація "Біосфера" у 2025р. має намір збільшити виторг на 20%

Корпорація "Біосфера", одна з провідних на ринку з виробництва та дистрибуції товарів для дому, планує у 2025 році збільшити виторг у середньому на 20% у порівнянні з 2024 роком – мінімум до 8,5 млрд грн, повідомив засновник і CEO корпорації Андрій Здесенко.

"Бізнес корпорації активно розвивається, зростає в Україні і за кордоном. Всі групи, ключові бізнеси у 2024 році досягли десь 7,5 млрд грн (виторгу – ІФ-У). До попереднього року це динаміка десь 20%, ставимо для себе теж 20% у середньому на наступний рік" – сказав він 26 лютого в ефірі Business Breakfast, організованому Forbes.

За його словами, у минулому році корпорація стала менш прибутковою, тому що "зростає сировина, логістика, енергоносії, інфляція, зарплатня".

На питання щодо розміру отриманого прибутку Здесенко відповів: "Треба розбиратися".

"Але в нас є рівень, тому для різних бізнесів різний рівень. Наприклад, чай, в який ми інвестуємо, він зараз збитковий, і серйозно збитковий. Ми дуже активно інвестуємо в експансію, в український ринок, в рекламу, в маркетинг. Акціонуємося, тому там серйозний мінус. І ми плануємо десь під кінець року вже вийти на позитивний нуль і далі мати прибуток ", - уточнив він.

За його словам, у минулому році 70% виторгу прийшлось на Україну, 30% - за кордоном.

"Наша амбіція - через три роки досягти 50% Україна, 50% – за кордоном. І ми не рахуємо, що наш європейський бізнес це експорт. Бо, наприклад, в Румунії в нас виробництво, бренд, своя торгова команда, свій маркетинг, офіс в Бухаресті І для нас румунський ринок, як і австрійський ринок - це домашній ринок", - пояснив Здесенко.

Говорячи про розвиток виробництва чаю Graff, що більше року тому вийшов на ринок України, Здесенко повідомив, що у виробництво, обладнання, сировину інвестовано біля EUR5 млн.

Він оцінив частку бренду Graff на ринку на рівні 3-5%, а під кінець року її планується довести до 10%.

"Ми не тільки зробили виробництво чаю, в минулому році ми придбали цікавий завод з виробництва професійної хімії для нашого напрямку в Biosphere Professional. І топ-менеджер став партнером і інвестував свої гроші", - розповів СЕО "Біосфери".

Здесенко уточнив, що завод знаходиться в Славутичі, "недалеко від білоруського кордону".

"Тому в нас в Україні вже, можна сказати, шість виробництв. І новий напрямок називається ІМО", - розповів він.

Згідно з даними opendatadot, ТОВ "ІМО" ("Індустріальне миюче обладнання"), зареєстровано в Києві у 2016 році, а кінцевим бенефіциаром з грудня 2023 року є Здесенко з часткою 79%, тоді як Сергію Агібалову належить 20%

Корпорація "Біосфера" працює в Україні понад 25 років. У продуктовому портфелі - понад 1 тис. найменувань під 16 власними торговими марками ("Фрекен БОК", "Файний бонус", Vortex, Лайкіт, Smile, Smile Baby, Superfresh, Bambik, Novita, Lady Cotton, Alufix, PRO service, GoWipes, "Чиста Перемога", Pany Blisk і PoketMon). Корпорація є офіційним дистриб'ютором таких міжнародних брендів як TORK, Selpak і Fantom.

Потужності корпорації в Україні представлені заводами загальною виробничою площею 35 тис. кв. м у Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях, а також логістичними комплексами площею 30 тис. кв. м. Спільно з французькою Groupe Lemoine "Біосфера" також володіє заводом в Естонії з виробництва ватної продукції площею 8,5 тис. кв. м.

Наприкінці 2023 року було відкрито новий напрям FOOD із власним виробництвом Cupsoul, представлений такими брендами чаю, як Graff, Ritz Barton та інші