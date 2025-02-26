Економіка

20:55 26.02.2025

Корпорація "Біосфера" у 2025р. має намір збільшити виторг на 20%

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Корпорація "Біосфера" у 2025р. має намір збільшити виторг на 20%

Корпорація "Біосфера", одна з провідних на ринку з виробництва та дистрибуції товарів для дому, планує у 2025 році збільшити виторг у середньому на 20% у порівнянні з 2024 роком – мінімум до 8,5 млрд грн, повідомив засновник і CEO корпорації Андрій Здесенко.

"Бізнес корпорації активно розвивається, зростає в Україні і за кордоном. Всі групи, ключові бізнеси у 2024 році досягли десь 7,5 млрд грн (виторгу – ІФ-У). До попереднього року це динаміка десь 20%, ставимо для себе теж 20% у середньому на наступний рік" – сказав він 26 лютого в ефірі Business Breakfast, організованому Forbes.

За його словами, у минулому році корпорація стала менш прибутковою, тому що "зростає сировина, логістика, енергоносії, інфляція, зарплатня".

На питання щодо розміру отриманого прибутку Здесенко відповів: "Треба розбиратися".

"Але в нас є рівень, тому для різних бізнесів різний рівень. Наприклад, чай, в який ми інвестуємо, він зараз збитковий, і серйозно збитковий. Ми дуже активно інвестуємо в експансію, в український ринок, в рекламу, в маркетинг. Акціонуємося, тому там серйозний мінус. І ми плануємо десь під кінець року вже вийти на позитивний нуль і далі мати прибуток ", - уточнив він.

За його словам, у минулому році 70% виторгу прийшлось на Україну, 30% - за кордоном.

"Наша амбіція - через три роки досягти 50% Україна, 50% – за кордоном. І ми не рахуємо, що наш європейський бізнес це експорт. Бо, наприклад, в Румунії в нас виробництво, бренд, своя торгова команда, свій маркетинг, офіс в Бухаресті І для нас румунський ринок, як і австрійський ринок - це домашній ринок", - пояснив Здесенко.

Говорячи про розвиток виробництва чаю Graff, що більше року тому вийшов на ринок України, Здесенко повідомив, що у виробництво, обладнання, сировину інвестовано біля EUR5 млн.

Він оцінив частку бренду Graff на ринку на рівні 3-5%, а під кінець року її планується довести до 10%.

"Ми не тільки зробили виробництво чаю, в минулому році ми придбали цікавий завод з виробництва професійної хімії для нашого напрямку в Biosphere Professional. І топ-менеджер став партнером і інвестував свої гроші", - розповів СЕО "Біосфери".

Здесенко уточнив, що завод знаходиться в Славутичі, "недалеко від білоруського кордону".

"Тому в нас в Україні вже, можна сказати, шість виробництв. І новий напрямок називається ІМО", - розповів він.

Згідно з даними opendatadot, ТОВ "ІМО" ("Індустріальне миюче обладнання"), зареєстровано в Києві у 2016 році, а кінцевим бенефіциаром з грудня 2023 року є Здесенко з часткою 79%, тоді як Сергію Агібалову належить 20%

Корпорація "Біосфера" працює в Україні понад 25 років. У продуктовому портфелі - понад 1 тис. найменувань під 16 власними торговими марками ("Фрекен БОК", "Файний бонус", Vortex, Лайкіт, Smile, Smile Baby, Superfresh, Bambik, Novita, Lady Cotton, Alufix, PRO service, GoWipes, "Чиста Перемога", Pany Blisk і PoketMon). Корпорація є офіційним дистриб'ютором таких міжнародних брендів як TORK, Selpak і Fantom.

Потужності корпорації в Україні представлені заводами загальною виробничою площею 35 тис. кв. м у Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях, а також логістичними комплексами площею 30 тис. кв. м. Спільно з французькою Groupe Lemoine "Біосфера" також володіє заводом в Естонії з виробництва ватної продукції площею 8,5 тис. кв. м.

Наприкінці 2023 року було відкрито новий напрям FOOD із власним виробництвом Cupsoul, представлений такими брендами чаю, як Graff, Ritz Barton та інші

Теги: #біосфера #плани

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