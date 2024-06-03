Економіка

20:00 03.06.2024

Експорт товарів з України в травні скоротився до квітня лише на 0,5% за зниження імпорту на 7% - торгпред

2 хв читати
Експорт товарів з України в травні скоротився до квітня лише на 0,5% за зниження імпорту на 7% - торгпред

Експорт товарів з України в травні 2024 року становив $3,34 млрд, що менше порівняно з квітнем лише на 0,5%, незважаючи на скорочення його фізичних обсягів на 6,9% - до 12,2 млн тонн, повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

"Це насамперед пов'язано з тим, що в травні традиційно зменшується експорт зернової продукції минулорічного врожаю. Так, у травні цього року експорт кукурудзи на 452 тис. тонн менший, ніж у квітні (3,6 млн тонн), і пшениці - на 285 тис. тонн менше (1,6 млн тонн)", - написав він у фейсбуці.

За його словами, імпорт товарів скоротився в травні на 7% порівняно з квітнем і становив $5,1 млрд.

Качка зазначив істотний приріст експорту металургії: напівфабрикатів - 184 тис. тонн, або 40% порівняно з квітнем; плоского прокату - 117 тис. тонн, або +17%, безшовних труб - 51 тис. тонн, або 50,2%.

Торгпред України у зв'язку з цим наголосив на важливості ухваленої 31 травня цього року президентом Байденом прокламації, якою він продовжив звільнення української сталі від мит на основі статті 232.

"Звільнення також застосовується до сталі виготовленої в ЄС з української сировини. До речі автономні заходи ЄС також передбачають звільнення української сталі від захисного мита в ЄС. Це дає нам великі можливості для інтеграції українського ГМК з промисловістю ЄС та США", - зазначив Качка, наголосивши на надзвичайній важливості цієї складової української торговельної політики.

Він додав, що експорт за видами транспорту відображає загальні тенденції щодо товарів: морським транспортом у травні було експортовано 8,5 млн тонн, що на 1 млн менше, ніж у квітні, тоді експорт автомобільним транспортом зріс на 10,7% - до 0,896 млн тонн.

Торгпред також звернув увагу і на географічні тенденції, зокрема, зростання експорту до ЄС на 1,7% до квітня - до $1,867 млрд, зокрема до Польщі - на 12%, до $365,8 млн, тоді як експорт до Китаю в травні був на 30% меншим, ніж у квітні, - $256 млн. Качка пояснив, що це пояснюється тим, що основним експортним товаром до Китаю є кукурудза.

За його словами, експорт до Індії зріс на 85% - до $148 млн, і левова частка експорту в цю країну - соняшникова олія. Експорт цього товару в травні збільшився на 13,7% і склав 714 тис. тонн, уточнив Качка.

 

 

 

Теги: #імпорт #експорт #статистика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:53 25.05.2024
Ціни промвиробників в Україні у квітні 2024 р. зросли на 3,3%

Ціни промвиробників в Україні у квітні 2024 р. зросли на 3,3%

10:36 23.05.2024
Україна "коридорами солідарності" з 2022 р. експортувала понад 136 млн тонн товарів та імпортувала 52 млн тонн - ЄК

Україна "коридорами солідарності" з 2022 р. експортувала понад 136 млн тонн товарів та імпортувала 52 млн тонн - ЄК

08:48 16.05.2024
ЕКА у квітні застрахувало 46 млн грн кредитних договорів, підтримавши 1,07 млрд грн експорту

ЕКА у квітні застрахувало 46 млн грн кредитних договорів, підтримавши 1,07 млрд грн експорту

21:56 15.05.2024
ЕКА на тижні затвердить продукт страхування інвесткредитів

ЕКА на тижні затвердить продукт страхування інвесткредитів

19:16 15.05.2024
Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в I кв.-2024 зріс на 10,4%

Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в I кв.-2024 зріс на 10,4%

13:46 14.05.2024
НБУ проти збільшення строків повернення експортної виручки

НБУ проти збільшення строків повернення експортної виручки

12:50 07.05.2024
Шмигаль: У квітні Україна вийшла на обсяги експорту, співставні з довоєнними місяцями

Шмигаль: У квітні Україна вийшла на обсяги експорту, співставні з довоєнними місяцями

21:12 20.04.2024
Потоки на виїзд і в'їзд в Україну залишаються рівними - Держприкордонслужба

Потоки на виїзд і в'їзд в Україну залишаються рівними - Держприкордонслужба

19:18 19.04.2024
Кількість офіційно безробітних українців у березні зросла на 8%

Кількість офіційно безробітних українців у березні зросла на 8%

17:39 18.04.2024
Повноцінне відновлення експорту через морські порти для українського агросектору безальтернативне - УЗА

Повноцінне відновлення експорту через морські порти для українського агросектору безальтернативне - УЗА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українцям потрібно звикати до відключень е/е як до нормального явища на тривалий час - директор Центру досліджень енергетики

"Укренерго" скасувала застосування аварійних відключень е/е

У столиці, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Дніпропетровській та Донецькій області запроваджено екстрені відключення - ДТЕК

РФ завдала ударів по енергооб'єктах у п'яти областях, можливі зміни в обмеженні електропостачання - Міненерго

"Укренерго" запроваджує ліміти споживання на перший день літа з 18:00 до 23:00

ОСТАННЄ

УЗ за 5 міс. збільшила обсяг перевезення вантажів на 30%

Мобілізація та міграція є основними причинами "кадрового голоду"

Ліміти споживання е/е у вівторок зберігаються знову на всю добу - "Укренерго"

Українцям потрібно звикати до відключень е/е як до нормального явища на тривалий час - директор Центру досліджень енергетики

В Україні запустили сайт з інформацією про запроваджені проти РФ санкції за її агресію

"Укрнафта" розпочала будувати нову свердловину на північному сході країни

Зв'язку між експортом е/е і відключеннями немає жодного - директор Центру досліджень енергетики

"Укренерго" прогнозує збільшення дефіциту е/е з початком тижня

"Укренерго" в понеділок, 3 червня, запровадить ліміти енергоспоживання в усіх регіонах України

У Києві 3 червня будуть стабілізаційні відключення світла - військова адміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА