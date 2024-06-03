Експорт товарів з України в травні скоротився до квітня лише на 0,5% за зниження імпорту на 7% - торгпред

Експорт товарів з України в травні 2024 року становив $3,34 млрд, що менше порівняно з квітнем лише на 0,5%, незважаючи на скорочення його фізичних обсягів на 6,9% - до 12,2 млн тонн, повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

"Це насамперед пов'язано з тим, що в травні традиційно зменшується експорт зернової продукції минулорічного врожаю. Так, у травні цього року експорт кукурудзи на 452 тис. тонн менший, ніж у квітні (3,6 млн тонн), і пшениці - на 285 тис. тонн менше (1,6 млн тонн)", - написав він у фейсбуці.

За його словами, імпорт товарів скоротився в травні на 7% порівняно з квітнем і становив $5,1 млрд.

Качка зазначив істотний приріст експорту металургії: напівфабрикатів - 184 тис. тонн, або 40% порівняно з квітнем; плоского прокату - 117 тис. тонн, або +17%, безшовних труб - 51 тис. тонн, або 50,2%.

Торгпред України у зв'язку з цим наголосив на важливості ухваленої 31 травня цього року президентом Байденом прокламації, якою він продовжив звільнення української сталі від мит на основі статті 232.

"Звільнення також застосовується до сталі виготовленої в ЄС з української сировини. До речі автономні заходи ЄС також передбачають звільнення української сталі від захисного мита в ЄС. Це дає нам великі можливості для інтеграції українського ГМК з промисловістю ЄС та США", - зазначив Качка, наголосивши на надзвичайній важливості цієї складової української торговельної політики.

Він додав, що експорт за видами транспорту відображає загальні тенденції щодо товарів: морським транспортом у травні було експортовано 8,5 млн тонн, що на 1 млн менше, ніж у квітні, тоді експорт автомобільним транспортом зріс на 10,7% - до 0,896 млн тонн.

Торгпред також звернув увагу і на географічні тенденції, зокрема, зростання експорту до ЄС на 1,7% до квітня - до $1,867 млрд, зокрема до Польщі - на 12%, до $365,8 млн, тоді як експорт до Китаю в травні був на 30% меншим, ніж у квітні, - $256 млн. Качка пояснив, що це пояснюється тим, що основним експортним товаром до Китаю є кукурудза.

За його словами, експорт до Індії зріс на 85% - до $148 млн, і левова частка експорту в цю країну - соняшникова олія. Експорт цього товару в травні збільшився на 13,7% і склав 714 тис. тонн, уточнив Качка.