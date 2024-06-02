"Укренерго" скасувала застосування аварійних відключень е/е

НЕК "Укренерго" скасувала аварійні вимкнення електроенергії, що застосовуються в неділю з 9:00 по всій Україні, за винятком Волинської, Львівської та Закарпатської областей.

З 18:00 до 24:00 діятимуть ліміти споживання, доведені для всіх регіонів, повідомила компанія у Facebook, уточнивши, що в разі перевищення лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії.

Критична інфраструктура, що забезпечує життєдіяльність населення, не обмежується.