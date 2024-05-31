Аграріям із чинною бронню на мобілізацію автоматично пролонговано її на 1 місяць

Міністерство аграрної політики та продовольства звернуло увагу учасників ринку на автоматичне подовження бронювання на один місяць для працівників агросектору, які мають чинну на 7 травня бронь, повідомив виконувач обов'язків міністра агрополітики Тарас Висоцький у міністерському WhatsApp-чаті "АгроАсоціації" в п'ятницю.

"Просимо повторно звернути увагу, що згідно з постановою Кабінету Міністрів №516 від 7 травня 2024 року всі бронювання, чинні на 7 травня 2024 року, автоматично продовжено на один місяць", - написав він.

Висоцький навів приклад: якщо згідно з наказом бронювання дійсне до 10 червня 2024 року, то воно автоматично пролонгується до 10 липня 2024 року.

В. о. міністра попросив аграрні асоціації максимально широко поінформувати суб'єкти господарювання про пролонгацію бронювання співробітників агросектору з урахуванням чинної постанови уряду.