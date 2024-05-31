Кабмін встановив із 1 червня тариф на е/е для населення в 4,32 грн/кВт-год - перший заступник голови енергокомітету Ради

Кабінет Міністрів України встановив із 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення в розмірі 4,32 грн/кВт-год із ПДВ, що на 64% більше за чинний тариф 2,64 грн/кВт-год із ПДВ.

Про це повідомив перший заступник голови енергокомітету Верховної Ради Олексій Кучеренко.

"4,32 - єдина ціна. Для електроопалення - до 2000 кВт-год за старою ціною в опалювальний період, влітку як для всіх", - написав він на своїй фейсбук-сторінці у п'ятницю.

Згідно з розміщеним ним під дописом рішенням Кабміну про внесення змін до постанови №483 від 5 червня 2019 року, для індивідуальних і колективних побутових споживачів, які проживають у будинках і квартирах з електроопаленням, у період із 1 червня до 30 вересня такі споживачі оплачуватимуть е/е за 4,32 грн/кВт-год, незалежно від обсягу споживання. З 1 жовтня до 30 квітня зберігається тариф у 2,64 грн/кВт-год за місячного споживання до 2 тис. кВт-год, а понад цей показник е/е оплачується за новим тарифом 4,32 грн/кВт-год.

Нові умови постачання е/е населенню, згідно з оприлюдненим документом, діють до 30 квітня 2025 року.