Економіка

17:21 31.05.2024

Кабмін встановив із 1 червня тариф на е/е для населення в 4,32 грн/кВт-год - перший заступник голови енергокомітету Ради

1 хв читати
Кабмін встановив із 1 червня тариф на е/е для населення в 4,32 грн/кВт-год - перший заступник голови енергокомітету Ради

Кабінет Міністрів України встановив із 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення в розмірі 4,32 грн/кВт-год із ПДВ, що на 64% більше за чинний тариф 2,64 грн/кВт-год із ПДВ.

Про це повідомив перший заступник голови енергокомітету Верховної Ради Олексій Кучеренко.

"4,32 - єдина ціна. Для електроопалення - до 2000 кВт-год за старою ціною в опалювальний період, влітку як для всіх", - написав він на своїй фейсбук-сторінці у п'ятницю.

Згідно з розміщеним ним під дописом рішенням Кабміну про внесення змін до постанови №483 від 5 червня 2019 року, для індивідуальних і колективних побутових споживачів, які проживають у будинках і квартирах з електроопаленням, у період із 1 червня до 30 вересня такі споживачі оплачуватимуть е/е за 4,32 грн/кВт-год, незалежно від обсягу споживання. З 1 жовтня до 30 квітня зберігається тариф у 2,64 грн/кВт-год за місячного споживання до 2 тис. кВт-год, а понад цей показник е/е оплачується за новим тарифом 4,32 грн/кВт-год.

Нові умови постачання е/е населенню, згідно з оприлюдненим документом, діють до 30 квітня 2025 року.

Теги: #тариф #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:44 30.05.2024
МАГАТЕ наполягає на збереженні в "холодному зупині" всіх шести блоків Запорізької АЕС

МАГАТЕ наполягає на збереженні в "холодному зупині" всіх шести блоків Запорізької АЕС

15:07 30.05.2024
Питання перегляду тарифів на е/е для населення до порядку денного засідання Кабміну не включали

Питання перегляду тарифів на е/е для населення до порядку денного засідання Кабміну не включали

13:43 30.05.2024
Графіки відключень не застосовуватимуть до підприємств, які імпортують 80% електроенергії - Шмигаль

Графіки відключень не застосовуватимуть до підприємств, які імпортують 80% електроенергії - Шмигаль

18:52 29.05.2024
Відключення е/е можуть повернутися з виведенням найближчими днями чергових енергоблоків у ремонт - голова "Енергоатому"

Відключення е/е можуть повернутися з виведенням найближчими днями чергових енергоблоків у ремонт - голова "Енергоатому"

20:42 28.05.2024
Райффайзен Банк почав видавати кредити малому бізнесу на СЕС та електрокари

Райффайзен Банк почав видавати кредити малому бізнесу на СЕС та електрокари

20:34 28.05.2024
"Укренерго" не встановила ліміти енергоспоживання на середу

"Укренерго" не встановила ліміти енергоспоживання на середу

19:35 27.05.2024
"Укренерго" на вівторок уперше за два тижні дії графіків відключень не прогнозує їх на будній день

"Укренерго" на вівторок уперше за два тижні дії графіків відключень не прогнозує їх на будній день

19:32 27.05.2024
Кабмін назвав пріоритетні для енергопостачання об'єкти - постанова

Кабмін назвав пріоритетні для енергопостачання об'єкти - постанова

11:14 27.05.2024
Дефіцит електроенергії зберігається більшу частину доби понеділка - "Укренерго"

Дефіцит електроенергії зберігається більшу частину доби понеділка - "Укренерго"

20:00 24.05.2024
Уряд схвалив законопроєкт про механізми врегулювання боргової проблеми на ринку е/е

Уряд схвалив законопроєкт про механізми врегулювання боргової проблеми на ринку е/е

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Відключення е/е можуть повернутися з виведенням найближчими днями чергових енергоблоків у ремонт - голова "Енергоатому"

ЄБРР підтримуватиме Україну до кінця війни в межах EUR1,5 млрд на рік

Війна знищила близько 30% потенціалу українського агросектору, 20% сільгоспземель - під окупацією - Мінагрополітики

Дефіцит електроенергії зберігається більшу частину доби понеділка - "Укренерго"

"Укренерго" не застосовуватиме обмеження споживання е/е в неділю

ОСТАННЄ

Країни ЄС згодні координувати зусилля для скорочення імпорту енергоносіїв із РФ до нуля - єврокомісар

США планують залучити понад $62 млрд бюджетної допомоги Україні від міжнародних партнерів - заступник міністра

Нові вимоги ДБН до бомбосховищ можуть стати бар'єром для реалізації проєктів в Україні - ЄІБ

Пріоритет "Метінвесту" - залучити до роботи якомога більше колишніх військових - СЕО

Завдяки сонячній генерації та виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС, кілька днів не застосовуються планові відключення, але економити потрібно - Шмигаль

"Укрнафта" завдяки ГРП збільшила добовий дебіт однієї зі свердловин у 25 разів

Основою горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів-2025 будуть надходження ПДФО-2024 і статистика населення на початок війни та ВПО

Вимоги до затвердження керівництва українських СК зараз набагато жорсткіші, ніж у європейських країнах - думка

Частка бізнес-продажу в мережі JYSK в Україні в травні 2024 р. перевищила 6%

Заступник міністра фінансів США обговорить у Києві питання посилення санкцій і прибутку від активів РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА