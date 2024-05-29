Відключення е/е можуть повернутися з виведенням найближчими днями чергових енергоблоків у ремонт - голова "Енергоатому"

Обмеження е/е, відсутні останні два дні через підключення до мережі після ремонтів двох енергоблоків АЕС, можуть повернутися з виведенням найближчими днями в ремонт чергових атомних блоків, повідомив в. о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Зараз у нас вісім енергоблоків працюють. Два дні немає обмежень, тому що ми вивели з ремонту два енергоблоки (26 і 27 травня - ЕР), але через два дні в нас заходять чергові блоки в ремонт, і тоді, я думаю, "Укренерго" вже запроваджуватиме обмеження", - сказав він на засіданні енергокомітету Верховної Ради в середу.

За його словами, блоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.

Як повідомлялося, за словами глави Міненерго Германа Галущенка, до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт).

Згідно зі сценаріями DiXi Group, протягом літа країна може залишитися без електрики до 21-35% годин.