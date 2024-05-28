Економіка

19:07 28.05.2024

АМПУ завершує переговори щодо відновлення поромної переправи Азербайджан-Україна

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АМПУ завершує переговори щодо відновлення поромної переправи Азербайджан-Україна
Фото: https://www.facebook.com/uspa.gov.ua

Україна перебуває на завершальному етапі переговорів щодо відновлення поромних перевезень з Азербайджану в Україну, повідомив голова Адміністрації морських портів України (АМПУ) Юрій Литвин на конференції Grain Storege Forum у Києві у вівторок.

"На завершальному етапі перебувають переговори щодо відновлення поромних перевезень з Баку в Україну і транзитом через усі країни, які проходять судна. Найближчим часом, ми сподіваємося, що поромна переправа запрацює", - сказав він.

Водночас Литвин наголосив, що робота поромної лінії залежатиме від ринку - від урожайності сільгоспкультур, від роботи всього сільського господарства, від номенклатури вантажів на експорт-імпорт і функціонування економіки загалом.

"За порти можете бути спокійними. Вони працюватимуть у режимі 24/7. Усе необхідне для цього в нас є. Сподіваємося, що гроші, які ми спільно заробляємо, будуть інвестовані в інфраструктуру портів, і її буде оперативно відновлено", - наголосив голова АМПУ.

Водночас Литвин уточнив, що АМПУ ставить перед собою пріоритетне завдання в найближчі два роки відновити інфраструктуру портів щонайменше до довоєнного рівня, для чого організації необхідно 9-9,5 млрд грн.

Теги: #азербайджан #пором #відновлення

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