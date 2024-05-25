Економіка

07:53 25.05.2024

Ціни промвиробників в Україні у квітні 2024 р. зросли на 3,3%

2 хв читати
Ціни промвиробників в Україні у квітні 2024 р. зросли на 3,3%

Ціни виробників промислової продукції України у квітні 2024 року зросли на 3,3%, тоді як у березні зафіксовано падіння цін на 9,1%, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Держстат уточнює, що в межах України у квітні до березня 2024 року ціни промвиробників зросли на 3,6%, у разі постачання за межі країни - на 0,9%.

Згідно з її даними, у річному вимірі (щодо аналогічного місяця минулого року) за підсумками квітня 2024 року ціни в промисловості зросли на 4,9%, за підсумками березня - лише на 0,2%.

За чотири місяці поточного року зростання цін промвиробників становило 5,7% до аналогічного періоду 2023 року.

За даними статвідомства, у добувній промисловості та розробленні кар'єрів у квітні порівняно з попереднім місяцем 2024 року продукція здешевшала на 0,3%. Зниження цін у видобутку кам'яного вугілля становило 1,9%, у видобутку сирої нафти та природного газу - 0,4%, тоді як ціни у видобутку металевих руд зросли на 2%.

Ціни зросли при постачанні електроенергії та газу - на 6,8%, у виробництві енергії - на 5,4%, виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції - на 1,5%, хімічної продукції - на 1,1%, металургії - на 1%, виробництві гумових і пластмасових виробів - на 0,9%, електроустаткування - на 0,8%, фармпродукції - на 0,7%, у харчовій промисловості - на 0,4%, машинобудуванні - на 0,3%, текстильному виробництві - на 0,2%.

Водночас ціни знизилися у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки - на 5,1%.

Повна версія публікується в економічних випусках агентства.

Теги: #виробники #ціни #статистика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:16 15.05.2024
Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в I кв.-2024 зріс на 10,4%

Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в I кв.-2024 зріс на 10,4%

17:58 02.05.2024
Оптові ціни на свинину перед Великоднем знизилися до 60 грн/кг

Оптові ціни на свинину перед Великоднем знизилися до 60 грн/кг

15:42 29.04.2024
Середні ціни на ринку котеджних містечок Львова перевищили ціни в столичному регіоні - "ЛУН"

Середні ціни на ринку котеджних містечок Львова перевищили ціни в столичному регіоні - "ЛУН"

21:12 20.04.2024
Потоки на виїзд і в'їзд в Україну залишаються рівними - Держприкордонслужба

Потоки на виїзд і в'їзд в Україну залишаються рівними - Держприкордонслужба

19:18 19.04.2024
Кількість офіційно безробітних українців у березні зросла на 8%

Кількість офіційно безробітних українців у березні зросла на 8%

07:22 11.04.2024
Німецька промисловість може не відновитися після енергетичної кризи

Німецька промисловість може не відновитися після енергетичної кризи

14:24 04.04.2024
Кількість атак РФ у березні знизилася на 9% порівняно з лютим - британська розвідка

Кількість атак РФ у березні знизилася на 9% порівняно з лютим - британська розвідка

21:07 15.03.2024
Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні 2024 р. скоротився на 11,7%

Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні 2024 р. скоротився на 11,7%

19:29 12.03.2024
Агентство відновлення розробило новий порядок аналізу цін на будівельні матеріали

Агентство відновлення розробило новий порядок аналізу цін на будівельні матеріали

19:04 20.02.2024
Темпи зростання цін на житло в Україні у 2023 р. практично досягли довоєнного показника - дані Держстату

Темпи зростання цін на житло в Україні у 2023 р. практично досягли довоєнного показника - дані Держстату

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Офіційний курс гривні в п'ятницю перетнув позначку в 40,11 грн/$ - НБУ

Рішення про підвищення тарифів на е/е для населення буде ухвалено протягом тижня - міністр

"Укренерго" в четвер залучало аварійну допомогу 15 годин поспіль

Графіки погодинних відключень е/е через дощі застосовуватимуться в п'ятницю цілодобово - "Укренерго"

Команда МВФ прибула в Україну напередодні початку 27 травня у Варшаві місії щодо 4-го перегляду програми EFF

ОСТАННЄ

Сенс Банк планує обмежити Р2Р до 200 переказів на 1 млн грн/міс.

Уряд схвалив законопроєкт про механізми врегулювання боргової проблеми на ринку е/е

G7 визначить найефективніший варіант використання доходів від активів РФ, вважає глава Мінфіну Франції

Кабмін зобов'язав обленерго забезпечити рівномірну і справедливу черговість відключень електроенергії - Шмигаль

Офіційний курс гривні в п'ятницю перетнув позначку в 40,11 грн/$ - НБУ

"Сталевий Фронт" Ахметова розпочав виробництво екранів, що захищають танки Abrams від FPV

Рішення про підвищення тарифів на е/е для населення буде ухвалено протягом тижня - міністр

"Укренерго" в четвер залучало аварійну допомогу 15 годин поспіль

Dragon Capital заявляє про необґрунтований тиск БЕБ на бізнес ТЦ Victoria Gardens

Акціонери Ferrexpo на річних зборах відхилили низку пропозицій ради, а незалежні акціонери знову не схвалили переобрання Лісовенка директором

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА