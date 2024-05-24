Економіка

16:17 24.05.2024

Офіційний курс гривні в п'ятницю перетнув позначку в 40,11 грн/$ - НБУ

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Офіційний курс гривні в п'ятницю перетнув позначку в 40,11 грн/$ - НБУ

Національний банк України (НБУ) після ослаблення офіційного курсу гривні в четвер на 10 коп., знизив його в п'ятницю ще на 19 коп., до нового мінімуму - 40,1153 грн/$1, свідчать дані центробанку.

Довідкове значення курсу нацвалюти, що встановлюється НБУ на 12:00, у п'ятницю аналогічно знизилося на 19 коп. - до 40,0752 грн/$1.

На готівковому ринку долар подорожчав на 27 коп. - до 40,44 грн/$1.

З початку 2024 року офіційний курс гривні опустився на 5,6%, або на 2,11 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості - на 9,7%, або на 3,55 грн.

Таким чином офіційний курс наблизився до закладеного середньорічного курсу в державному бюджеті на 2024 рік - 40,7 грн/$1.

Як повідомлялося, НБУ 3 травня оголосив найбільший пакет пом'якшень валютних обмежень для підприємств від початку повномасштабної війни, що передбачає скасування всіх валютних обмежень для імпорту робіт і послуг, забезпечує можливість бізнесу репатріювати "нові" дивіденди, надає можливість переказувати кошти за кордон за лізингом та орендою.

Крім цього, нові кроки валютної лібералізації передбачають пом'якшення обмежень щодо погашення нових зовнішніх кредитів і відсотків за "старими" зовнішніми кредитами, а також пом'якшення обмежень для переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній.

Чистий продаж доларів Нацбанком скоротився минулого тижня до $490,1 млн із $533,4 млн на попередньому, водночас обсяги купівлі населенням валюти у квітні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $727,7 млн порівняно з $574,8 млн у березні.

Міжнародні резерви України у квітні скоротилися на 3,1%, або на $1,4 млрд, - до $42 млрд 399,5 млн.

Теги: #нбу #курс_гривні

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