Офіційний курс гривні зміцнився у понеділок на 7 коп.

Національний банк України (НБУ) після підвищення офіційного курсу гривні до долара США на 17 коп. у п’ятницю, зміцнив його ще на 7 коп. за підсумками торгів у понеділок – до 41,5554 грн/$1, свідчать дані на сайті регулятора.

Довідковий курс на 12:00 понеділка НБУ встановив на рівні 41,5959 грн/$1 проти 41,6644 грн/$1 у п’ятницю.

"Курс долара може коливатися в діапазоні 41,8-42,5 грн/$1. НБУ продовжує активно стримувати різкі коливання, про що свідчить продаж валюти із резервів, а великих інфляційних ризиків у найближчий місяць не очікується", - поділились своїми очікуваннями на найближчі тижні аналітики оператора ринку обміну валют "КИТ Group" у лютневому огляді.

Однак, серед поточних ризиків вони називають подальше зростання курсу долара у випадку зміни політики Федеральної резервної системи (ФРС), або різких коливань на зовнішніх ринках, а також ймовірність короткострокових "стрибків" курсу, як відповідь на будь-які новини про затримку міжнародної допомоги.

Аналітики очікують поступового ослаблення гривні до 44 грн/$1 протягом першого півріччя, що може бути зумовлено зростанням імпортних закупівель навесні, погіршенням інфляційних очікувань, і як наслідок - пришвидшеним ослаблення нацвалюти.

Серед інших чинників такого прогнозу – більший попит на валюту в Україні у зв'язку з очікуваним переходом ФРС на більш м’яку процентну політику. Додатковими ризиками, на думку експертів "КИТ Group", можуть стати погіршення економічної ситуації, або дефіцит фінансової допомоги.

"При збереженні нинішньої макроекономічної картини, курс долара може досягти 45 грн/$1 до кінця року, хоча цей сценарій повністю залежний від успіхів економічної політики уряду та стабільності і достатності притоку зовнішнього фінансування", - резюмували аналітики.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів заклав середньорічний показник офіційного курсу гривні до долара США в державному бюджеті 2025 року нарівні 45 грн/$1.

У бюджет-2024 уряд закладав середньорічний показник 40,7 грн/$1, а на кінець року - 42,1 грн/$1. Гривня упродовж минулого року за офіційнимкурсом ослабла на 10,6%, або на 4,02 грн - до 42,0390 грн/$1.

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2025 року, за попередніми даними, становили $43 млрд 3,1 млн, у січні вони зменшилися на 1,8%, або на $785 млн, а чисті міжнародні резерви (ЧМР) - на $0,79 млрд, або на 2,7%, - до $28,313 млрд.