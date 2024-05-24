"Укренерго" в четвер залучало аварійну допомогу 15 годин поспіль

Аварійну допомогу з постачання електроенергії з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини в четвер через значний дефіцит залучали протягом 15 годин - з 09:00 до 24:00, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її оновленням у телеграмі у п'ятницю, у п'ятницю її також уже залучали з Польщі та Румунії з 02:00 до 07:00.

Як зазначає Міністерство енергетики в телеграмі, залучення аварійної допомоги можливе і протягом доби.

Імпорт е/е з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови зріс на 9% - до 15 315 МВт-год, експорту немає тривалий час.

"Укренерго" підтверджує, що графіки погодинних відключень діють у всіх регіонах України для промислових і побутових споживачів протягом доби з 00:00 до 24:00.

За даними НЕК, через погодні умови на ранок знеструмлено 19 населених пунктів у Сумській області (майже 3,1 тис. абонентів), з інших причин (переважно через бойові дії) без енергоживлення - 407 населених пунктів.

Міненерго також додає, що внаслідок пошкоджень газових мереж було припинено газопостачання 4,34 тис. абонентів у Харківській та 528 споживачів - у Донецькій області. Тривають відновлювальні роботи.