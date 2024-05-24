Економіка

10:58 24.05.2024

"Укренерго" в четвер залучало аварійну допомогу 15 годин поспіль

1 хв читати
"Укренерго" в четвер залучало аварійну допомогу 15 годин поспіль

Аварійну допомогу з постачання електроенергії з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини в четвер через значний дефіцит залучали протягом 15 годин - з 09:00 до 24:00, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її оновленням у телеграмі у п'ятницю, у п'ятницю її також уже залучали з Польщі та Румунії з 02:00 до 07:00.

Як зазначає Міністерство енергетики в телеграмі, залучення аварійної допомоги можливе і протягом доби.

Імпорт е/е з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови зріс на 9% - до 15 315 МВт-год, експорту немає тривалий час.

"Укренерго" підтверджує, що графіки погодинних відключень діють у всіх регіонах України для промислових і побутових споживачів протягом доби з 00:00 до 24:00.

За даними НЕК, через погодні умови на ранок знеструмлено 19 населених пунктів у Сумській області (майже 3,1 тис. абонентів), з інших причин (переважно через бойові дії) без енергоживлення - 407 населених пунктів.

Міненерго також додає, що внаслідок пошкоджень газових мереж було припинено газопостачання 4,34 тис. абонентів у Харківській та 528 споживачів - у Донецькій області. Тривають відновлювальні роботи.

Теги: #аварійна_допомога #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:41 23.05.2024
Визначених Укренерго лімітів вистачить Києву 24 травня в середньому на 76% потреб, діятимуть графіки відключень

Визначених Укренерго лімітів вистачить Києву 24 травня в середньому на 76% потреб, діятимуть графіки відключень

18:46 23.05.2024
Графіки погодинних відключень е/е через дощі застосовуватимуться в п'ятницю цілодобово - "Укренерго"

Графіки погодинних відключень е/е через дощі застосовуватимуться в п'ятницю цілодобово - "Укренерго"

12:11 23.05.2024
Зниження активності СЕС через щільну хмарність не дозволило зменшити час застосування обмежень е/е - "Укренерго"

Зниження активності СЕС через щільну хмарність не дозволило зменшити час застосування обмежень е/е - "Укренерго"

15:05 22.05.2024
Обмеження е/е в Україні в середу розпочнуться з 19:00 замість 20:00 - обленерго

Обмеження е/е в Україні в середу розпочнуться з 19:00 замість 20:00 - обленерго

11:32 22.05.2024
"Укренерго" скасувало обмеження споживачів з 07:00 до 20:00 середи в усіх областях

"Укренерго" скасувало обмеження споживачів з 07:00 до 20:00 середи в усіх областях

19:27 21.05.2024
"Укренерго" на середу прогнозує відсутність обмежень енергопостачання з 07:00 до 18:00

"Укренерго" на середу прогнозує відсутність обмежень енергопостачання з 07:00 до 18:00

07:42 21.05.2024
У Києві 21 травня весь день із 00:00 до 24:00 будуть застосовуватися графіки відключень

У Києві 21 травня весь день із 00:00 до 24:00 будуть застосовуватися графіки відключень

19:21 20.05.2024
Графіки погодинних відключень можуть застосовуватися протягом усієї доби вівторка

Графіки погодинних відключень можуть застосовуватися протягом усієї доби вівторка

11:51 20.05.2024
Дефіцит е/е зменшився через потепління, але залишається суттєвим ввечері та вночі - "Укренерго"

Дефіцит е/е зменшився через потепління, але залишається суттєвим ввечері та вночі - "Укренерго"

19:37 19.05.2024
Графіки погодинних відключень введуть для всіх регіонів України в понеділок

Графіки погодинних відключень введуть для всіх регіонів України в понеділок

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Графіки погодинних відключень е/е через дощі застосовуватимуться в п'ятницю цілодобово - "Укренерго"

Команда МВФ прибула в Україну напередодні початку 27 травня у Варшаві місії щодо 4-го перегляду програми EFF

Обмеження е/е в Україні в середу розпочнуться з 19:00 замість 20:00 - обленерго

УЗ підвищила вартість комплектів білизни в плацкартних і купейних вагонах у 1,6 раза, у вагонах СВ - удвічі

"Укренерго" скасувало обмеження споживачів з 07:00 до 20:00 середи в усіх областях

ОСТАННЄ

Dragon Capital заявляє про необґрунтований тиск БЕБ на бізнес ТЦ Victoria Gardens

Акціонери Ferrexpo на річних зборах відхилили низку пропозицій ради, а незалежні акціонери знову не схвалили переобрання Лісовенка директором

EVA планує відкриття салонів краси на базі магазинів нового формату EVA BEAUTY

Девелопери житла враховують нові вимоги до інклюзивності в майбутніх проєктах і адаптують уже збудовані об'єкти

"Укрнафта" підвищила дебіт родовища на 17% за рахунок застосування нової технології

Комісія Ради вважає економічно необґрунтованою спробу передати БЦ "Гулівер" в управління АРМА

Стефанчук поки що скептично ставиться до економічного бронювання від мобілізації

Низка державних компаній хочуть стати корпораціями – Мінекономіки

Укрексімбанк здійснив зміни у правлінні

ДП "Укрспирт" опинилося на межі банкрутства - Держаудитслужба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА