Девелопери житла враховують нові вимоги до інклюзивності в майбутніх проєктах і адаптують уже збудовані об'єкти

Українські девелопери враховують підвищені вимоги до інклюзивності в проєктах житла на стадії будівництва, а в деяких випадках адаптують відповідні заходи і в готових об'єктах, про це свідчить опитування забудовників, проведене агентством "Інтерфакс-Україна".

"Ми намагаємося зробити максимально безбар’єрний простір на прибудинкових територіях. У квартирах для військових у ЖК "Метрополіс" ми спеціально розширили вхідні двері та міжкімнатні отвори. Це дасть змогу зробити житловий простір максимально зручним та інклюзивним. Усі наступні черги вже проєктуються з урахуванням підвищених вимог до інклюзивності об’єктів", - повідомили у пресслужбі групи компаній DIM.

Житлові комплекси компанії також оснащені ліфтами, доступними для пасажирів з різними можливостями мобільності, та панелями управління з маркуванням шрифтом Брайля та голосовими сповіщеннями.

Крім того, девелопер за необхідності може адаптувати до нових вимог інклюзивності й раніше споруджені будинки.

"Щодо об’єктів, введених в експлуатацію та зданих раніше, ми готові співпрацювати з керуючими компаніями цих будинків, якщо від них буде відповідний запит", - зазначили в DIM.

Аналогічний підхід використовують і в компанії City One Development, за можливості підвищуючи інклюзивність інфраструктури в уже готових будинках.

"Усі наші об’єкти від початку спроєктовані з урахуванням вільного доступу осіб з різними можливостями та потребами. В реалізованих ЖК уже у процесі експлуатації, для більш зручного пересування, з часом ми встановили ще додаткові пандуси, а у кварталі "Новопечерські Липки" навіть встановлено зовнішній ліфт", - повідомив директор із маркетингу City One Development Дмитро Новіков.

Відсутність бар'єрів, різких перепадів висот, широкі дверні отвори та інклюзивні інформаційні знаки й таблички є обов'язковими атрибутами в загальній архітектурі проєктів житла, розповіла СМО компанії Alliance Novobud Ірина Міхальова.

"Усі наші житлові комплекси проєктуються та зводяться в межах чинних державних будівельних норм, зокрема і в частині інклюзивності. Житлові комплекси, які будувалися до впровадження чинних норм інклюзивності, обладнуються пандусами й іншими, всіма можливими зручностями", - повідомила експерт.

У свою чергу KAN Development забезпечує доступні кути нахилу пандусів і вхідних груп у своїх проєктах, а самі входи в будівлі спроєктовані без сходинок, повідомили у пресслужбі компанії. На території житлових комплексів також передбачено спеціальні паркувальні місця для людей з інвалідністю.

Як повідомив СЕО Avalon Роман Давимука, інклюзивність у проєктах компанії сприймається як "гігієнічна норма", а не особливість.

"Ми впроваджуємо всі вимоги нових ДБН з інклюзивності. У нас в об’єктах є угоди з купівлі квартир із відповідними вимогами, розуміємо, що заходи відповідають реальним потребам", - повідомив він.

Тим часом у компанії прагнуть адаптувати до нових вимог і готові об'єкти, зокрема щодо структурних змін конструкцій.

"Навіть у тих своїх об'єктах, які вже мають дозволи й будуються, або на фінальній стадії будівництва, ми намагаємося максимально виконати ці умовно нові вимоги ДБН, які набули чинності з 1 вересня 2022 року, – додаємо візуальні навігаційні позначки, тактильні маркування, де розширюємо паднуси тощо. Але рубати стіни й розширювати вже оздоблені коридори – такого не робимо", - пояснив Давимука.

Інклюзивність просторів у проєкті Greenville Park реалізується за принципом 8/80 - коли територія житлового комплексу комфортна і для восьмирічної дитини, і для літньої людини, розповів керівник проєкту Олексій Шматок.

"Таке середовище передбачає вільне від авто подвір’я, широку пішохідну зону, пандуси, ліфти з широкою вхідною частиною та голосовим супроводом, тактильна плитка, вказівники, зокрема зі шрифтом Брайля, освітлення. Функціональність – основа такого підходу", - повідомив він.

Крім того, знову актуальною стала система підтягування ліфта до найближчого поверху з огляду на екстрені відключення електроенергії через ракетні удари Росії по інфраструктурі України, зазначив експерт.