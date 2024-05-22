Економіка

20:36 22.05.2024

ЄБА просить надати бізнесу можливість самому відбирати критично важливих співробітників

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ЄБА просить надати бізнесу можливість самому відбирати критично важливих співробітників

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) просить зробити мобілізацію більш прогнозованою і надати компаніям можливість самим визначати критично важливих співробітників для продовження ефективної роботи бізнесу.

"Адже найгіркішим буде усвідомити, що два з половиною роки роботи підприємства в умовах війни, всупереч всім можливим законам бізнесу і здоровому глузду, все одно призведуть до його закриття. Та не через дії ворога, а через непродуману політику власної держави", - зазначили в ЄБА.

Як повідомляють в асоціації, питання пошуку співробітників на сьогодні є однією з ключових проблем, з якими стикаються підприємці в Україні.

У ЄБА впевнені, що такими діями держава не дає змоги компаніям працювати, оскільки оперативно замінити фахівців у таких критичних умовах для функціонування бізнесу практично неможливо.

На думку компаній-членів асоціації, самостійне визначення бізнесом співробітників, які є критичними для продовження ефективної діяльності підприємства в умовах війни, допоможе сповільнити велику хвилю проблеми кадрів, яка щомісяця дедалі більше накриває бізнес, що працює в Україні.

Ба більше, в ЄБА вважають, що це допоможе бізнесу продовжити роботу в непростих воєнних реаліях.

Теги: #еба #бізнес #бронювання

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