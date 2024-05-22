Економіка

13:14 22.05.2024

ФДМ готується до приватизації одного з Дунайських портів

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ФДМ готується до приватизації одного з Дунайських портів

Фонд держмайна (ФДМ) планує відновити приватизацію портової інфраструктури на Дунаї та готується виставити на продаж об'єкт, який сьогодні використовується як сухий порт, заявив голова ФДМ Віталій Коваль на Business Breakfast із Володимиром Федоріним у середу.

"Актуальним є продовження приватизацій саме наших Дунайських портів. Історія приватизації одного порту вже є. Готуємо інший. І фактично я впевнений, що там сьогодні вже здійснюється діяльність як сухого порту, що буде можливість тільки-но відкритися навігації - одразу щоб інвестор, який уже купує актив на аукціоні, щоб він був підготовлений до відкриття навігації і рухався швидше", - сказав Коваль.

Глава ФДМ не уточнив назву порту, який готується до продажу.

Раніше повідомлялося, що Фонд готується виставити на конкурс морський торговельний порт (МТП) "Білгород-Дністровський". Очікувалося, що він може стати другим великим об'єктом портової інфраструктури, проданим на майданчику Prozorro з початку повномасштабного російського вторгнення, повідомляє сайт ФДМ.

З 1 квітня 2022 року Білгород-Дністровський порт використовують як логістичний центр для портів на Дунаї. Він приймає вантажі на автомобілях і відправляє їх далі у вагонах. З травня підприємство почало відвантаження зернових, перевалку залізорудних окатишів і перевантаження металопродукції. За шість місяців роботи після відновлення діяльності обробка вантажів у МТП зросла в 100 разів порівняно з 2021 роком. Порт прийняв понад 10 тис. вантажних автомобілів і відвантажив залізницею 4 тис. вагонів, чим значно полегшив навантаження на дорожню інфраструктуру до портів "Ізмаїл" і "Рені". Уся продукція була спрямована на експорт. До війни підприємство було збитковим.

Раніше ФДМ продав за 200 млн грн цілісний майновий комплекс Усть-Дунайського порту на майданчику Prozorro. Під час торгів його ціна зросла втричі.

Теги: #приватизація #фдм #порт

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