Економіка

13:03 21.05.2024

Тимчасова комісія КМДА щодо "Київміськбуду" запропонує владі докапіталізувати будкомпанію

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Тимчасова комісія КМДА щодо "Київміськбуду" запропонує владі докапіталізувати будкомпанію

Тимчасова комісія з вирішення проблемних питань, пов'язаних з діяльністю ПрАТ "ХК "Київміськбуд", має намір подати пропозицію про докапіталізацію будкомпанії на розгляд міського голови.

"Нам вдалося сформувати чітке бачення можливого механізму докапіталізації ПрАТ "ХК "Київміськбуд". Рішення прийнято після детального аналізу стану товариства. Також члени Комісії, насамперед інвестори будівництва, ретельно вивчили та врахували найкращі практики корпоративного управління. Тепер фахівці КМДА мають остаточно обґрунтувати необхідність збільшення статутного капіталу товариства та надати відповідну пропозицію на розгляд київському міському голові", - ідеться в пресрелізі Київської міськдержадміністрації.

Комісія також підготувала проєкт рішення про звернення Київради до уряду з вимогою компенсувати запланований сумарний збиток у розмірі 2,28 млрд грн, пов'язаний із переданням компанії об'єктів "Укрбуду".

Як повідомлялося, у березні 2024 року КМДА створила тимчасову комісію з вирішення проблемних питань, пов'язаних із діяльністю ПрАТ "ХК "Київміськбуд".

За підсумками аудиту "Київміськбуду", проведеного 2023 року держпідприємством "Бейкер Тіллі Україна Консалтинг", ТОВ "Аудиторська фірма НХД-АУДИТ" і ТОВ "Ернст енд Янг", було встановлено відсутність ознак дій із доведення компанії до банкрутства, приховування фактів фінансової неспроможності або здійснення масових операцій пов'язаними особами. Водночас аудитори встановили, що діяльність "Київміськбуду" була порушена через зовнішні чинники: COVID-19, повномасштабну війну, фактор "Укрбуду".

Комісія Київради 17 листопада 2023 року затвердила проміжний звіт із рекомендаціями та пропозиціями щодо подальшої роботи забудовника, серед яких - здійснення закупівлі квартир в об'єктах "Київміськбуду", розгляд можливості виділення фінансової позики або докапіталізації компанії. Також комісія рекомендувала Київській міськраді звернутися до Кабінету Міністрів щодо питання компенсації "Київміськбуду" сумарного запланованого збитку, пов'язаного із завершенням реалізації проєктів будівельної корпорації "Укрбуд", у сумі 2,28 млрд грн.

ХК "Київміськбуд" створена на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), є Київська міськрада (80%).

 

Теги: #київміськбуд #кмда

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