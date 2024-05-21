Економіка

12:01 21.05.2024

NovaPay конкуруватиме з банками за зарплатні картки

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NovaPay конкуруватиме з банками за зарплатні картки

Власники картки міжнародного фінансового сервісу NovaPay можуть отримувати на неї заробітну плату від будь-якого українського роботодавця, повідомила пресслужба NovaPay у вівторок.

"Оформити це можна в застосунку - створити паперову або електронну заяву на отримання зарплати на картку NovaPay і передати бухгалтеру підприємства", - йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що в застосунку заповнюються необхідні поля, серед яких дані про роботодавця, тоді як інші особисті дані підтягуються в заяву автоматично, після чого залишається сформувати електронну заяву і підписати її за допомогою "Дія. Підпис".

Серед переваг картки NovaPay компанія називає 20% знижку на оплату послуг доставки "Нової пошти", перекази без обмежень до 50 тис. грн і можливість купівлі облігацій NovaPay.

Як повідомлялося, NovaPay наприкінці 2023 року першою в Україні серед небанківських фінансових установ отримала розширену ліцензію НБУ, що дала змогу відкривати рахунки та випускати картки. За січень-лютий цього року компанія наростила кількість платіжних карток ушестеро - до 78 тис. шт, зокрема кількість активних збільшилася вп'ятеро - до 43,8 тис шт.

Загальна кількість переказів і транзакцій через NovaPay в I кв.-2024 зросла на 18% і 24% і становила 96 млн і 66,1 млрд відповідно.

NovaPay - це заснований 2001 року міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, у компанії працюють близько 13 тис. працівників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" по всій Україні. За даними Національного банку України, компанія займає 35% від загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

Теги: #зарплата #novapay

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