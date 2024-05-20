Попит на зарядні станції в мережі "Епіцентр" зріс більш ніж увосьмеро

Через масові відключення електроенергії попит на зарядні станції в мережі торговельних центів "Епіцентр" упродовж минулого тижня зріс більш ніж уувосьмеро, повідомили у пресслужбі компанії.

Дані аналітики мережі "Епіцентр" свідчать, що вже після перших повідомлень про введення графіків відключень у регіонах інтерес до купівлі зарядних станцій суттєво збільшився. Найбільший стрибок продажу стався в четвер - після перших масових відключень по всій країні. Так, 16 травня попит на зарядні станції зріс у 14 разів порівняно з попереднім тижнем, а наступного дня, у п'ятницю, - майже в 15. За результатами тижня приріст становив понад 700% (або у вісім разів).

Зросли в 3,5 раза і продажі сонячних панелей. Як пояснив керівник департаменту "Споживча електроніка" ТОВ "Епіцентр К" Роман Івашкевич, сонячні батареї часто купують для підтримки роботи зарядних станцій під час відключення світла.

"Українці помітно активніше шукають варіанти альтернативних джерел генерації електроенергії. Враховуючи, що попереду на нас чекає сонячна пора року, актуальними стають сонячні панелі. Нерідко зарядні станції купуються разом із сонячними панелями комплектом, або ж докуповують сонячні панелі до придбаних ще за минулий сезон зарядних станцій. Адже сонячна батарея може продовжувати генерувати енергію за тривалого відключення електроенергії", - пояснив Івашкевич.

Минулого тижня також суттєво збільшився продаж павербанків - у 3,5 раза. Причому масово купувати павербанки люди стали в п'ятницю, у 10 разів збільшивши попит на них.

Крім того, українці активно купували ліхтарі, джерела безперебійного живлення, акумулятори та реле напруги. Попит на товари в четвер-п'ятницю зріс у п'ять-дев'ять разів.

Протягом цих двох днів у мережі "Епіцентр" також подвоїлося зростання купівель свічок, інверторів, а попит на генератори зріс на 50%.

Як повідомлялося, у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України в середу, 15 травня, в усій Україні було запроваджено екстрені та стабілізаційні відключення світла для промислових і побутових споживачів. Український енергетичний сектор зазнав великих втрат унаслідок цілеспрямованих російських ракетних обстрілів - понад 8 ГВт, і ризик подальших значних втрат все ще залишається, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Група компаній "Епіцентр" - це омніканальна екосистема, що об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала шість ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові та Херсоні (два). Ще три об'єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працюють унаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій. Станом на 20 травня роздрібна мережа групи компаній налічує 71 торговий об'єкт під брендами "Епіцентр" і "Нова Лінія".

Незважаючи на суттєві втрати, ритейлер продовжує інвестувати в економіку: у 2022-2023 роках компанія вклала в різні проєкти понад 14,2 млрд грн. Загалом же інвестиційний план групи компаній "Епіцентр" до 2030 року передбачає розвиток проєктів у сферах ритейлу, виробництва, агропромисловості, логістики, e-commerce та енергетики на загальну суму приблизно 100 млрд грн.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).