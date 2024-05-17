Економіка

10:48 17.05.2024

Відкриття аеропорту у Львові допоможе закрити небо над Україною - голова Львівської ОДА

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Відкриття аеропорту у Львові допоможе закрити небо над Україною - голова Львівської ОДА

Відкриття аеропорту у Львові може допомогти закрити небо над Україною, сказав голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький під час Національного туристичного саміту у Львові в п'ятницю.

"Величезне спасибі українському туристичному сектору за віру в державу, за те, що інвестиції тривають. І ми віримо, що після нашої перемоги Львів і Україна будуть однією з основних туристичних дестинацій (приваблива для туристів географічна територія - ІФ-У) на карті Європи. Для нас важливо відкрити аеропорт. На кожній міжнародній зустрічі ми акцентуємо увагу на тому, що відкриття аеропорту - це, з одного боку, закриття неба над Україною. З іншого боку, це величезна можливість для іноземного інвестора, іноземного туриста побачити Україну. Це можливість для людей подорожувати і це можливість зрозуміти, що відстань, наприклад, від Львова до Лондона, майже така сама, як відстань від Львова до Донецька. Що ми дуже велика держава і єдині у своїй мрії перемогти", - сказав він.

При цьому Козицький озвучив низку викликів, які туристична галузь має вирішувати.

"Один із головних викликів - це доступність. Сфера гостинності має бути готова надавати послуги людям, які мають певні особливості, людям з інвалідністю. І мають бути готові прийняти їх та їхні родини", - наголосив голова ОДА.

Теги: #аеропорт #львівська_область #туризм

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