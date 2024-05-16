Економіка

15:03 16.05.2024

Потрібно готуватися до обмежень електроенергії практично на все літо - радник прем'єра

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Потрібно готуватися до обмежень електроенергії практично на все літо - радник прем'єра

Обмеження енергопостачання населенню і промисловості, що розпочалися нещодавно внаслідок обстрілу російськими окупантами енергосистеми в березні-травні, можуть тривати все літо з покращенням на початку осені і триватимуть взимку, вважає радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

"На все літо потрібно налаштуватися, що ми житимемо в умовах на кшталт тих, які почалися добу тому", - сказав Бойко на брифінгу в Медіа-центрі в Києві в четвер.

При цьому він зазначив, що через низку чинників певне поліпшення ситуації, за його прогнозом, очікується в серпні-вересні.

"Це вихід з активної фази ремонтів атомної генерації. Плюс усе ще буде велика кількість сонячної генерації, яка на сьогоднішній день вже не обмежується, а повністю всередині системи споживається і її навіть не вистачає. Все ще буде тепло, але не спекотно, тому не буде додаткового навантаження (через кондиціонери - ЕР). Тому серпень-вересень буде бездефіцитним або майже бездефіцитним", - прогнозує радник прем'єра.

Він також додав, що відключення могли б початися пізніше, якби травень не був таким холодним.

Водночас Бойко наголосив, що взимку також доведеться обмежувати електроспоживання, бо дефіцит електроенергії буде навіть за теплої зими, оскільки, за його словами, шансів на відновлення в повному обсязі генерації, зруйнованої російськими агресорами, немає.

"Зима буде, я б сказав, невідворотно важкою... Інша справа - розмір цих обмежень. До зими можна значно знизити розміри втраченої потужності, яка зараз оцінюється Міненерго у 8 ГВт, але точно не в рази", - зазначив він.

За його словами, забезпечення електрикою залежатиме, зокрема, і від темпів відновлення постачання обладнання, і від рівня захисту об'єктів.

Водночас, він звернув увагу, що мережеві обмеження, через які набагато раніше почали діяти графіки відключень на Харківщині, вже знято, також за три тижні заплановано зняти їх у Кривому Розі (діють для промисловості з квітня - ЕР). Але, за словами Бойка, вже з іншої причини - через дефіцит е/е там будуть обмеження на рівні з усією Україною.

Як повідомлялося, з 8 травня, після останнього масованого обстрілу енергосистеми, почали запроваджувати графіки обмеження потужності промисловості, а з 14 травня почалися аварійні відключення е/е, що охопили й населення (приблизно 10%), потім було запроваджено графіки погодинних відключень, але вони також змінювалися аварійними. З 8 травня Україна щодня бере аварійну допомогу в Європі для покриття дефіциту, а імпорт постійно зростає.

За інформацією глави Енергоатому Петра Котіна, станом на 13 травня в ремонті було три з дев'яти доступних Україні енергоблоків АЕС, два з яких заплановано повернути до кінця травня, ще один - у червні. Усі інші блоки заплановано поступово виводити в ремонти і повертати в роботу, щоб до жовтня всі вони були в енергосистемі.

Теги: #обмеження #прогноз #електроенергія

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