Економіка

13:08 16.05.2024

"Укренерго" анонсує погодинні відключення е/е протягом доби, обленерго сподіваються уникнути графіків удень

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"Укренерго" анонсує погодинні відключення е/е протягом доби, обленерго сподіваються уникнути графіків удень

Більшу частину доби в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії, унаслідок чого в четвер із 00:00 у всіх регіонах України передбачено графіки погодинних відключень, повідомила НЕК "Укренерго".

В оновленні системного оператора в телеграм-каналі зазначається, що його диспетчерський центр довів операторам системи розподілу (ОСР, обленерго) ліміти споживання для кожного регіону.

Отримати інформацію про відключення можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на сторінках у їхніх соцмережах.

Самі ОСР у своїх соцмережах повідомляють, що призупиняють графіки погодинних відключень з 9-ї ранку й анонсують можливість їх застосування з 16:00 до кінця доби.

Про відсутність графіків до 16:00 уже поінформували, зокрема, "Львівобленерго", "Рівнеобленерго", "Полтаваобленерго", "Миколаївобленерго", а також ДТЕК, чиї ОСР працюють у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

"Хороші новини - згідно з лімітами, доведеними "Укренерго" для Рівненської області, з 9:00 16 травня потреби в застосуванні графіків погодинного відключення електричної енергії немає. Тобто з 9:00 ГПО на території області скасовуються! Водночас їх відновлення можливе з 16:00", - пише на фейсбук-сторінці рівненський ОСР.

Водночас, гендиректор постачальника YASNO Сергій Коваленко звернув увагу на нестабільний стан з енергопостачанням.

"Учора ввечері "Укренерго" довело обсяг лімітів, які дозволили б працювати в графіках, але згодом ці обсяги обмежень ще кілька разів коригувалися. Зранку ми безнадійно вивалилися з лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення", - зазначив він на своїй фейсбук-сторінці.

Коваленко пояснив, що Україні хронічно бракує генерації+імпорту для поточного рівня споживання, і висловив сподівання на економне споживання е/е, щоб пройти черговий вечірній пік без екстрених вимкнень, а хоча б у погодинних графіках.

За даними "Укренерго", вчора через зростання споживання довелося продовжити до 23:40 аварійні відключення промислових і побутових споживачів у всіх регіонах України, які спочатку передбачалися з 19:25 до 22:00.

При цьому, як зазначає "Укренерго", сьогодні аварійну допомогу від країн ЄС уже було застосовано з 00:00 до 1:00, а Міністерство енергетики зазначає, що її залучення передбачається і в години вечірнього максимуму, наполегливо закликаючи до жорсткої економії.

Імпорт е/е з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови майже на рівні вчорашнього рекорду - 23,5 тис. МВт-год (вчора були рекордні 23,7 тис. МВт-год). Максимальна потужність імпорту в окремі години сягає 1653 МВт, що майже доходить до максимальної технічної можливості поставок електроенергії з Європи до України та Молдови у 1700 МВт на годину.

За інформацією "Укренерго", на ранок із різних причин (бойові дії, технологічні порушення тощо) знеструмлено 446 населених пунктів.

Теги: #енергосистема #відключення

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