НБУ проти збільшення строків повернення експортної виручки

Національний банк України (НБУ), незважаючи на численні запити, залишається противником ініціативи зі збільшення термінів повернення експортної валютної виручки в різних галузях, заявив голова центробанку Андрій Пишний на зустрічі з провідними бізнес-асоціаціями.

"НБУ не має можливості пом'якшувати капітальні обмеження і одночасно розширювати терміни повернення експортної виручки. Перші створюватимуть додатковий попит на іноземну валюту, другі - позначаться на зменшенні пропозиції. Робити одномоментно різновекторні речі дуже небезпечно", - написав він на фейсбук-сторінці у вівторок за підсумками зустрічі.

Пишний навів дані, що після скорочення терміну повернення експортної виручки в листопаді 2023 року для аграрної продукції зі 180 до 90 днів сальдо надходжень за операціями з нерезидентами за перший квартал 2024 року було додатним і в середньому становило $134 млн на місяць, тоді як у другому півріччі 2023 року воно було від'ємним - у середньому $1,3 млрд на місяць.

"Ураховуючи все це, запити про збільшення граничних строків розрахунків за аграрною продукцією до 180 днів, а тим більше, до 360 днів за окремими галузями, мають бути переглянуті і узгоджені з нашими можливостями та пріоритетами", - резюмував голова НБУ.

Як повідомлялося, 5 квітня голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за підсумками наради з Нацбанком, Міністерством економіки, а також із Міністерством аграрної політики та продовольства надіслав до Кабінету Міністрів листа із проханням розглянути можливість відновлення 180-денного терміну повернення валютної виручки для аграріїв, який було раніше скорочено вдвічі.