Економіка

13:31 14.05.2024

США підвищують мита для товарів китайського експорту на суму $18 млрд на рік

2 хв читати
США підвищують мита для товарів китайського експорту на суму $18 млрд на рік

Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала підвищення мит на ввезення в країну широкого кола китайських товарів, включно з електромобілями, напівпровідниковими компонентами, акумуляторами, сонячними панелями і мінеральною сировиною.

Загалом збільшення мит у 2024-2026 рр. стосуватиметься товарів китайського експорту на суму близько $18 млрд на рік, ідеться в повідомленні Білого дому.

Найсуттєвіше - учетверо - зростуть мита на ввезення до Штатів китайських електромобілів. Вони збільшаться до 100% з нинішніх 25% у 2024 році.

Мита для китайських напівпровідникових компонентів із 2025 року буде піднято до 50% із 25%.

Вашингтон збільшить мита на ввезення з Китаю літій-іонних акумуляторів для електромобілів у 2024 році до 25% з 7,5%, водночас для літій-іонних батарей, призначених для інших цілей, тарифи буде піднято аналогічним чином у 2026 році.

Мита для природного графіту буде підвищено з нуля до 25% 2026 року, для низки інших видів мінеральної сировини - вже цього року, для сонячних елементів (модульних чи ні) - з 25% до 50% цього року.

Крім того, передбачається збільшення мит для причальних контейнерних кранів і деяких видів медичних виробів, включно із засобами індивідуального захисту.

Мита на поставки до Штатів сталевої та алюмінієвої продукції з Китаю буде підвищено з нинішніх 0-7,5% до 25% у поточному році.

Усі ці заходи "нададуть змогу гарантувати, що історичні інвестиції у створення робочих місць, зроблені адміністрацією Байдена, не будуть підірвані напливом несправедливо дешевих китайських товарів з Китаю", заявила глава Національної економічної ради (NEC) Лейл Брейнард.

Теги: #мито #китай #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:34 14.05.2024
Президент США підписав закон про заборону імпорту урану з Росії, повідомляє Білий дім

Президент США підписав закон про заборону імпорту урану з Росії, повідомляє Білий дім

10:45 14.05.2024
Американська військова допомога вже скоро прибуде в Україну - Блінкен

Американська військова допомога вже скоро прибуде в Україну - Блінкен

09:16 14.05.2024
Білий дім планує днями виділити черговий транш військової допомоги Україні

Білий дім планує днями виділити черговий транш військової допомоги Україні

08:05 14.05.2024
США не передбачають серйозних проривів окупантів на фронті в Україні

США не передбачають серйозних проривів окупантів на фронті в Україні

07:21 14.05.2024
Блінкен відвідає Україну цього тижня

Блінкен відвідає Україну цього тижня

07:08 14.05.2024
Україна і США обговорили прискорення поставок озброєнь для ЗС України

Україна і США обговорили прискорення поставок озброєнь для ЗС України

15:02 13.05.2024
Спеціальний представник уряду КНР у справах Євразії Лі Хуей провів третій раунд човникової дипломатії щодо політичного врегулювання української кризи

Спеціальний представник уряду КНР у справах Євразії Лі Хуей провів третій раунд човникової дипломатії щодо політичного врегулювання української кризи

22:20 06.05.2024
Макрон вітає "зобов'язання" Китаю "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Москві

Макрон вітає "зобов'язання" Китаю "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Москві

21:04 06.05.2024
Сі Цзіньпін підтримає мирну конференцію щодо України, якщо за її проведення виступатимуть і Москва, і Київ

Сі Цзіньпін підтримає мирну конференцію щодо України, якщо за її проведення виступатимуть і Москва, і Київ

23:24 03.05.2024
Китай розпочав здійснення історичної місії зі збору зразків зі зворотного боку Місяця

Китай розпочав здійснення історичної місії зі збору зразків зі зворотного боку Місяця

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін призначив Висоцького в. о. міністра агрополітики, Шкуракова - в. о. глави Мінвідновлення

НБУ проти збільшення строків повернення експортної виручки

Мінфін анонсував отримання EUR1,9 млрд завдяки затвердженню Радою ЄС Плану України

ЄС остаточно схвалив План України для реалізації Ukraine Facility - Шмигаль

Збільшено термін обмежень е/е для промспоживачів, імпорт знову рекордний - "Укренерго"

ОСТАННЄ

Продовження режиму безмитної торгівлі стосується переважно торгівлі агротоварами - Свириденко

Arricano збільшує представленість українських виробників серед орендарів ТРЦ

Кабмін призначив Висоцького в. о. міністра агрополітики, Шкуракова - в. о. глави Мінвідновлення

Arricano збільшує представленість українських виробників серед орендарів ТРЦ

НБУ проти збільшення строків повернення експортної виручки

Мінфін анонсував отримання EUR1,9 млрд завдяки затвердженню Радою ЄС Плану України

ЄС остаточно схвалив План України для реалізації Ukraine Facility - Шмигаль

Збільшено термін обмежень е/е для промспоживачів, імпорт знову рекордний - "Укренерго"

Попит на зарядні станції та інші альтернативні джерела живлення в мережі "Фокстрот" зріс утричі з початку року

ЄС остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА