Економіка

13:07 14.05.2024

Мінфін анонсував отримання EUR1,9 млрд завдяки затвердженню Радою ЄС Плану України

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Мінфін анонсував отримання EUR1,9 млрд завдяки затвердженню Радою ЄС Плану України

Затвердження Радою Європейського Союзу з економічних і фінансових питань у вівторок Плану України означає надходження найближчим часом до держбюджету EUR1,9 млрд у рамках Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 рр., повідомило Міністерство фінансів.

"Таким чином, процедура для запуску прямої бюджетної підтримки всередині першого компонента Ukraine Facility майже завершена. Найближчим часом Україна отримає EUR1,9 млрд безумовного фінансування", - ідеться в пресрелізі.

Мінфін нагадав, що решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані.

Очікується, що загалом фінансова допомога від ЄС у 2024 році становитиме EUR16 млрд, з яких EUR3 млрд - гранти. У березні-квітні до державного бюджету вже надійшло два транші перехідного фінансування в розмірі EUR6 млрд.

Зазначається, що Мінфін відповідальний за три напрями Плану: управління державними фінансами, боротьбу з відмиванням грошей і фінансові ринки. Мінфін також є співвиконавцем у розділах: управління державними активами, людського капіталу, бізнес-середовища, децентралізації та регіональної політики, транспорту, агропродовольчого сектору, управління критично важливими матеріалами.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, від початку війни бюджет України отримав $85,35 млрд зовнішнього фінансування, зокрема 2022 року - $31,10 млрд (із нього гранти - $14,23 млрд), 2023 року - $42,48 млрд (11,62 млрд), і цього року - $11,78 млрд ($1,02 млрд).

Фінансування від ЄС за цей період становило $33,98 млрд (грантами - $0,70 млрд), зокрема цього року - $6,48 млрд.

Теги: #фіндопомога #єс #мінфін

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