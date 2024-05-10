Інфляція в Україні у квітні 2024 р. знизилася до 0,2%, у річному виразі збереглася на рівні 3,2% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у квітні 2024 року знизилося до 0,2% з 0,5% у березні, 0,3% у лютому і 0,4% у січні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Відомство нагадало, що у квітні 2023 року зростання цін також становило 0,2%, тому в річному виразі інфляція за підсумками квітня цього року збереглася на рівні 3,2%, як і за підсумками березня, тоді як за підсумками лютого вона становила 4,3%, за підсумками січня - 4,7%, а за підсумками грудня 2023 року - 5,1%.

Зазначається, що у квітні-2024 базова інфляція знизилася до 0,7% з 1% у березні, але зросла з 0,4% у лютому-січні. З урахуванням того, що у квітні-2023 базова інфляція становила 0,5%, у річному виразі вона зросла за підсумками минулого місяця до 4,4% з 4,2% за підсумками березня, однак цей показник нижчий, ніж за підсумками лютого - 4,5% і за підсумками січня - 4,6%.

За даними статвідомства, на споживчому ринку у квітні порівняно з березнем поточного року ціни на харчові продукти та безалкогольні напої знизилися на 0,3%. Найбільше (на 19,2%) подешевшали яйця. На 2,4-0,3% знизилися ціни на цукор, сало, продукти переробки зернових, овочі, молоко. На 1,2-0,6% зросли ціни на яловичину, масло, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, соняшникову олію, кисломолочну продукцію, фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,3%.

Одяг та взуття подорожчали на 0,9%, зокрема взуття - на 1,3%, одяг - на 0,5%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,4% відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на фармацевтичну продукцію на 1,9%.

Ціни на транспорт минулого місяця зросли на 2,1% здебільшого через подорожчання пального та мастил на 3,7%.

Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року впала до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.

Національний банк України (НБУ) наприкінці квітня 2024 року покращив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,6% до 8,2% і погіршив його на 2025 рік із 5,8% до 6%.