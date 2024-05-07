Економіка

12:31 07.05.2024

Група "Нафтогаз" у 2023 р. отримала 23,1 млрд грн чистого прибутку проти 79,1 млрд грн збитку у 2022 р.

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Група "Нафтогаз" у 2023 р. отримала 23,1 млрд грн чистого прибутку проти 79,1 млрд грн збитку у 2022 р.

Чистий консолідований прибуток групи "Нафтогаз" у 2023 році становив 23,1 млрд грн проти збитку 79,1 млрд роком раніше, згідно з консолідованою фінансовою звітністю, перевіреною міжнародним незалежним аудитором і схваленою наглядовою радою компанії 3 травня 2024 року.

"Планується, що абсолютна більшість чистого консолідованого прибутку групи "Нафтогаз", яка належить акціонерам компанії, буде спрямована на сплату дивідендів державі", - повідомила компанія на своєму сайті у вівторок.

Наразі звітність направлено на розгляд і затвердження акціонера в особі Кабінету Міністрів України.

"За підсумками 2023 року група вийшла на суттєвий прибуток. І це попри те, що у 2023 році ми продовжували виконувати всі зобов’язання, покладені на нас державою, та постачали газ за соціальною ціною побутовим споживачам, виробникам тепла та електроенергії, релігійним і бюджетним організаціям", - зазначив глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов, слова якого наведено в повідомленні.

Як зазначили в компанії, основою прибутковості за бізнес-напрямками стали значно кращі фінансові результати підприємств групи.

 

Теги: #нафтогаз #прибуток

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