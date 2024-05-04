Економіка

21:42 04.05.2024

Чистий продаж валюти НБУ цього тижня знизився до $507,8 млн

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Чистий продаж валюти НБУ цього тижня знизився до $507,8 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) знизився цього тижня до $507,8 млн із $532,4 млн тижнем раніше, свідчать дані регулятора.

Згідно з ними, центробанк продав на міжбанку $508 млн, тоді як викупив лише $0,24 млн.

Офіційний курс гривні за тиждень зміцнився на 21 коп., зокрема в п'ятницю курс нацвалюти підвищився відразу на 14 коп. - до 39,3969 грн/$1.

На готівковому ринку долар за тиждень також подешевшав: приблизно на 5 коп. - до 39,83 грн/$1, зокрема за п'ятницю - на 3 коп.

"Насамперед, це пов'язано з продажем під виплату зарплати і продажем валюти ІТ компаніями. Зниження курсу долара часто притаманне для початку місяця. Водночас НБУ також продовжував задовольняти попит на іноземну валюту, що виникав", - пояснив причини зміцнення гривні в п'ятницю провідний експерт департаменту глобальних ринків ОТП Банку Євген Міюц.

Банкір додав, що обсяг інтервенцій Нацбанку в п'ятницю був навіть нижчим за середній рівень, і зазначив, що продавців інвалюти на торговельній сесії "було достатньо".

За його інформацією, торги стартували з котирувань 39,40/39,50 грн/$1, а закрилися на рівні 39,32/39,35 грн/$1. Обсяг угод у торговельній системі Bloomberg становив $136 млн.

Як свідчать дані, які НБУ встиг опублікувати за цей період, з понеділка по середу негативне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та її продажу зросло з $10,45 млн до $51,42 млн.

Нацбанк у п'ятницю, 3 травня, оголосив найбільший пакет пом'якшень валютних обмежень для підприємств від початку повномасштабної війни, який передбачає скасування всіх валютних обмежень для імпорту робіт і послуг, забезпечує можливість бізнесу репатріювати "нові" дивіденди, надає можливість переказувати кошти за кордон за лізингом та орендою.

Крім того, нові кроки валютної лібералізації передбачають пом'якшення обмежень у частині погашення нових зовнішніх кредитів і відсотків за "старими" зовнішніми кредитами, а також пом'якшення обмежень для переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній.

Як повідомлялося, НБУ збільшив свої чисті валютні інтервенції на міжбанку у квітні на 27,7% - до $2,283 млрд, тоді як за аналогічний період минулого року вони становили $1,370 млрд.

Україна 24 квітня отримала другий транш у межах перехідного фінансування в розмірі EUR1,5 млрд (63,32 млрд грн у гривневому еквіваленті) відповідно до інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility, а також за минулий місяць у країну надійшло 2,7 млрд грн у вигляді грантів від міжнародних партнерів.

 

 

Теги: #валюта #продаж

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