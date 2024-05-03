Державний оператор тилу посів 1 місце на Prozorro за рівнем конкурентності закупівель

Державний оператор тилу (ДОТ) посів 1 місце на Prozorro за рівнем конкурентності закупівель. Про це свідчать останні аналітичні дані платформи Prozorro, у системі якої наразі опубліковано понад 300 тендерів агентства, повідомляє пресслужба ДОТ.

"У грудні минулого року Державний оператор тилу оголосив першу публічну закупівлю в Prozorro. На сьогодні в системі опубліковано понад 300 тендерів агентства. За останніми аналітичними даними платформи, ДОТ став закупівельником №1 за рівнем конкурентності торгів", - ідеться в пресрелізі ДОТ у п'ятницю.

Як повідомляється, ДОТ провів найбільше конкурентних закупівель речового забезпечення серед усіх закупівельників - понад 99% (середнє в Prozorro - 6,19%). "Також ДОТ посів перше місце за рівнем конкурентних закупівель паливно-мастильних матеріалів (ПММ). Цей показник сягнув 92,5%, що вп'ятеро більше, ніж середній на майданчику", - зазначено в повідомленні.

При цьому середня кількість учасників закупівель речового забезпечення та ПММ ДОТ приблизно вдвічі вища, ніж загальний показник на Prozorro.

"На старті роботи ДОТ багато процесів потрібно було запускати в прискореному режимі, адже забезпечення ЗСУ має бути безперервним. Закупівлі деяких категорій товарів наша команда мала провести втричі швидше. Однак навіть із таким режимом завданням номер один залишалося дотримання принципів прозорості та чесної конкуренції. Тому перші позиції в рейтингах Prozorro є підтвердженням того, що реформа закупівель працює", - зазначила директорка з управління закупівлями Вікторія Виноградова, яку цитує пресслужба ДОТ.

"Загалом від початку оголошення тендерів на Prozorro Державний оператор тилу має понад 78% успішних завершених закупівель речового забезпечення та 85% - паливно-мастильних матеріалів", - зазначено в повідомленні.