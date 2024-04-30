Економіка

13:10 30.04.2024

Мінфін США продовжив до листопада дозвіл на пов'язані з енергетикою операції з російськими банками

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Мінфін США продовжив до листопада дозвіл на пов'язані з енергетикою операції з російськими банками

Генеральну ліцензію, що надає змогу здійснювати з російськими структурами, що підпали під американські санкції, операції з фінансування енергетики, знову продовжено, тепер - до 1 листопада 2024 року, випливає з повідомлення на сайті Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

Термін чинної ліцензії OFAC закінчувався 1 травня. Вона дозволяє операції з фінансування енергетики зі Сбербанком, ВТБ, банком "Открытие", Альфа-банком, Росбанком, банком "Зеніт", банком "Санкт-Петербург", Совкомбанком або їхніми дочірніми структурами, а також із ВЕБом і ЦБ РФ.

У поняття "енергетика" в цілях цієї ліцензії входять як видобуток, транспортування, скраплення нафти або газу, так і виробництво інших джерел енергії, зокрема вугілля, урану та ВДЕ.

Теги: #енергетика #санкції #мінфін_сша

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