Мінфін США продовжив до листопада дозвіл на пов'язані з енергетикою операції з російськими банками

Генеральну ліцензію, що надає змогу здійснювати з російськими структурами, що підпали під американські санкції, операції з фінансування енергетики, знову продовжено, тепер - до 1 листопада 2024 року, випливає з повідомлення на сайті Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

Термін чинної ліцензії OFAC закінчувався 1 травня. Вона дозволяє операції з фінансування енергетики зі Сбербанком, ВТБ, банком "Открытие", Альфа-банком, Росбанком, банком "Зеніт", банком "Санкт-Петербург", Совкомбанком або їхніми дочірніми структурами, а також із ВЕБом і ЦБ РФ.

У поняття "енергетика" в цілях цієї ліцензії входять як видобуток, транспортування, скраплення нафти або газу, так і виробництво інших джерел енергії, зокрема вугілля, урану та ВДЕ.