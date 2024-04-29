Економіка

19:12 29.04.2024

Прийом заявок до ДАР на отримання дотацій на оброблювану землю від фермерів деокупованих територій стартує 1 травня

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Прийом заявок до ДАР на отримання дотацій на оброблювану землю від фермерів деокупованих територій стартує 1 травня

У Державному аграрному реєстрі (ДАР) 1 травня відкриють приймання заявок на окрему бюджетну субсидію на оброблювані угіддя для аграріїв деокупованих територій і територій, де завершено бойові дії, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

При цьому уточнюється, що грошові кошти в розмірі 8 тис. грн за 1 га надаватимуть виробникам сільгосппродукції, які мають у власності або користуванні до 120 га земель сільгосппризначення. Допомогу зможуть отримати фермери окремих районів Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей. Райони визначено згідно з наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року №309.

У Мінагрополітики уточнили, що до деокупованих територій і територій, на яких завершено бойові дії, держава відносить території можливих та активних бойових дій, для яких визначено дату завершення бойових дій, а також території, де велися активні бойові дії, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси та для яких визначено дату завершення бойових дій.

Заявки прийматимуть у ДАР до 30 червня 2024 року.

"Про початок подання заявок за іншими напрямами державної підтримки буде повідомлено додатково", - наголошується в повідомленні.

Підтримку надаватимуть відповідно до порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільгосппродукції, затвердженого постановою Кабміну №918 (зі змінами, внесеними постановою КМУ №300 від 15 березня 2024 року), уточнили в міністерстві.

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Теги: #земля #дотації

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