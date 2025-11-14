Свириденко: Уряд пропонує на 2026р. 10,6 млрд грн дотацій для прифронтових територій і 30,9 млрд грн для територій, які втратили доходи

Кабінет міністрів України у проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачив додаткові кошти для прифронтових територій – сумарно 10,6 млрд грн дотацій і 30,9 млрд грн на підтримку територій, які втратили доходи у зв'язку з повномасштабним вторгненням, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за підсумками наради з керівниками обласних військових адміністрацій прифронтових регіонів

"Провела нараду з керівниками обласних військових адміністрацій прифронтових регіонів. Синхронізували позиції щодо результатів попередньої роботи та обговорили подальші кроки. Ключові питання — забезпечення громад необхідними ресурсами на період опалювального сезону та інші поточні питання", - написала вона у телеграм-каналі у п'ятницю увечері.

"У проєкті бюджету на 2026 рік ми передбачили додаткові кошти для прифронтових територій, сумарно 10,6 млрд грн дотацій і 30,9 млрд грн на підтримку територій, які втратили доходи у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Крім того, ми заклали збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги і медикам прифронтових регіонів, завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн.", - зазначила вона

За словами Свириденко, підтримка прифронтових регіонів продовжує бути пріоритетом уряду. "Нам важливо забезпечити підтримку прифронтових регіонів як у цьому році, так і передбачити підтримку на наступний рік", - наголосила вона.

"Очікуємо від народних депутатів підтримки документа у Верховній Раді", - додала прем"єрка.