Кабмін дозволив спрямовувати додаткову дотацію місцевим бюджетам на захист об’єктів критичної інфраструктури

Кабінет міністрів дозволив спрямовувати додаткову дотацію місцевим бюджетам на захист об’єктів критичної інфраструктури, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Більше можливостей захисту критичної інфраструктури у громадах. Дозволили спрямовувати додаткову дотацію місцевим бюджетам не лише на облаштування укриттів, відновлення пошкоджених об'єктів життєзабезпечення громад на деокупованих і постраждалих територіях, а й на захист об’єктів критичної інфраструктури", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду в середу.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, доповнено пункт 2 розпорядження про затвердження розподілу обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у звʼязку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації новим напрямом спрямування коштів додаткової дотації - заходи із забезпечення захисту обʼєктів критичної інфраструктури.