До кінця року додатково буде захищено 100 об’єктів критичної інфраструктури - Мінрозвитку

До кінця цього року додатково буде захищено 100 об’єктів критичної інфраструктури, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Захист енергетики – це перманентна, кроссекторальна та спільна робота з різними відомствами, Міністерством енергетики, Міністерством розвитку громад та територій, ОВА, енергетичними та газовими компаніями, військовими. Останні два тижні Агентство відновлення виконує координаційну функцію між усіма відповідальними за захист відомствами. Спільно визначено перелік пріоритетних обʼєктів, які потребують додаткового фізичного захисту, – це 100 обʼєктів, які буде додатково захищено до кінця року", - повідомив він під час зустрічі з журналістами.

Міністр підкреслив, що відповідальність за фізичний захист обʼєктів несе його власник, балансоутримувач. Щодо проєктів, додатковий захист яких координує Агентство відновлення цього року, то їх обирали згідно з пріоритетами, які формувала ОВА та балансоутримувач спільно з Міненерго.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин повідомив, що наразі вже проведено роботу з військовими та цивільними інженерами, які дотичні до теми, стосовно розробки варіантів фізичного захисту. Згідно з розробленими варіантами, проаналізовано й пропозиції локальних виробників, доступний обсяг та ціни матеріалів, які може бути використано під час створення захисту. При цьому досягнуто домовленості про "заморозку" цін на матеріали.

"Балансоутримувачі обʼєктів можуть обрати варіанти захисту, адаптувати (залежно від регіону, особливостей населеного пункту) та побудувати захист. Агентство відновлення відпрацьовує оперативне постачання матеріалів, в тому числі з міжнародними партнерами, аби швидше отримати комплектуючі", - повідомив Сухомлин.

Як повідомлялося, в рамках експериментального проєкту, починаючи із 2023 року, Агентство відновлення відповідало за захист 22 обʼєктів "Укренерго" в 14 регіонах. В цілому це 46 елементів захисту, з яких 38 виконано на 100%, ще вісім буде завершено до кінця року. Їх середній стан готовності – близько 90%.

"Ворог постійно удосконалює свої технології. Наприклад, останні декілька місяців росія бʼє "шахедами" в одну й ту саму точку по 15-20 разів. Зараз "шахеди" несуть до 90 кг бойової частини – при тому, що ще два роки тому бойова частина складала вдвічі менше. Також дрони вражають цілі за наведенням оператора. Дрони у польоті виконують комплекс складних маневрів. Проте Україна теж удосконалює свій захист і технології. Це стосується як військової, так і цивільної галузі", - резюмував Кулеба.