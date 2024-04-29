Італія готова підтримати санкції проти російського ЗПГ

Міністр енергетики Італії Джильберто Пікетто-Фратін заявив, що Рим не має причин виступати проти санкцій ЄС проти російського ЗПГ, адже Італія може обійтися без російського газу, передає Politico.

"Італія зараз може навіть взагалі обходитися без російського газу", - сказав міністр.

Пікетто-Фратін заявив, що Італія звільнилася від російського природного газу і не матиме проблем із запропонованим пакетом санкцій ЄС щодо зрідженого природного газу (ЗПГ), який розглядає Європейська комісія.