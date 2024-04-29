Економіка

06:34 29.04.2024

Італія готова підтримати санкції проти російського ЗПГ

1 хв читати
Італія готова підтримати санкції проти російського ЗПГ

Міністр енергетики Італії Джильберто Пікетто-Фратін заявив, що Рим не має причин виступати проти санкцій ЄС проти російського ЗПГ, адже Італія може обійтися без російського газу, передає Politico.

"Італія зараз може навіть взагалі обходитися без російського газу", - сказав міністр.

Пікетто-Фратін заявив, що Італія звільнилася від російського природного газу і не матиме проблем із запропонованим пакетом санкцій ЄС щодо зрідженого природного газу (ЗПГ), який розглядає Європейська комісія.

 

Теги: #рф #італія #санкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:31 29.04.2024
Мелоні висуне свою кандидатуру на виборах до Європарламенту

Мелоні висуне свою кандидатуру на виборах до Європарламенту

16:39 28.04.2024
Бійці ГУР знищили новітню російську антидронову РЛС "рєпєйнік" вартістю $100 тис.

Бійці ГУР знищили новітню російську антидронову РЛС "рєпєйнік" вартістю $100 тис.

13:34 28.04.2024
У регіонах РФ, які можуть бути вразливими для українських БПЛА, скасували паради до 9 травня - британська розвідка

У регіонах РФ, які можуть бути вразливими для українських БПЛА, скасували паради до 9 травня - британська розвідка

04:31 28.04.2024
Німеччина бореться з хвилею шпигунських загроз з боку Росії та Китаю

Німеччина бореться з хвилею шпигунських загроз з боку Росії та Китаю

20:52 27.04.2024
На півдні України знищено три розвідувальні та один ударний БПЛА

На півдні України знищено три розвідувальні та один ударний БПЛА

19:05 27.04.2024
Японія приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Японія приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

07:50 27.04.2024
Атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях

Атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях

07:02 27.04.2024
Польща вночі двічі піднімала військову авіацію через російські удари по Україні

Польща вночі двічі піднімала військову авіацію через російські удари по Україні

05:45 27.04.2024
Чергову хвилю ракетної атаки РФ спрямовано на західні області, знову задіяно "Кинджали"

Чергову хвилю ракетної атаки РФ спрямовано на західні області, знову задіяно "Кинджали"

05:06 27.04.2024
РФ знову обстрілює Україну, кілька груп ракет зафіксовано у східних і південних областях

РФ знову обстрілює Україну, кілька груп ракет зафіксовано у східних і південних областях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зростання ВВП України за 3 міс.-2024 прискорилося приблизно до 4,5% - оцінка Мінекономіки

Кабмін продовжив чинний тариф на е/е для населення до 31 травня 2024 р.

Прем'єр: Пільгову ціну на газ продовжено до кінця літа, на світло - до кінця весни

НКЦПФР попередила ринок про ризик втрати ліцензій біржами ПФТС і УБ і запропонувала розглянути опцію створення нової біржі

НБУ відмовився в базовому сценарії від допущень щодо тривалості війни та повернув альтернативний сценарій

ОСТАННЄ

ICU погіршив прогноз зростання ВВП України у 2024 р. до 4,1% за покращення прогнозу інфляції до 6,4%

Фінансовий та операційний директори Ощадбанку перейшли в правління Сенс Банку

Зростання ВВП України за 3 міс.-2024 прискорилося приблизно до 4,5% - оцінка Мінекономіки

Кабмін продовжив чинний тариф на е/е для населення до 31 травня 2024 р.

Прем'єр: Пільгову ціну на газ продовжено до кінця літа, на світло - до кінця весни

НКЦПФР попередила ринок про ризик втрати ліцензій біржами ПФТС і УБ і запропонувала розглянути опцію створення нової біржі

НБУ відмовився в базовому сценарії від допущень щодо тривалості війни та повернув альтернативний сценарій

Майже три чверті роботодавців відчувають дефіцит кадрів і мають намір підвищити зарплату у 2024 р. - опитування ЄБА

Заступниця голови ОП Мудра: Конфісковані активи РФ необхідно спрямувати на відновлення і захист енергетики

Порт "Чорноморськ" відновив відвантаження агропродукції на експорт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА