Економіка

14:48 25.04.2024

У призначенні пенсії українцям, які працювали за кордоном, зараховуватимуть отриманий там страховий стаж - Мінсоцполітики

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У призначенні пенсії українцям, які працювали за кордоном, зараховуватимуть отриманий там страховий стаж - Мінсоцполітики

Верховна Рада на засіданні в четвер, 25 квітня, ухвалила законопроєкт №9453, який розробило Міністерство соціальної політики України та ухвалив парламент у другому читанні й у цілому, повідомляє пресслужба міністерства.

Як зазначили в міністерстві, після широкомасштабного вторгнення Росії Україна розірвала дипломатичні відносини з країною-агресором. Контакти та документообіг між державними установами - зокрема Пенсійними фондами - були припинені, а обмін документами, що засвідчують тривалість трудового стажу та суми заробітку, неможливий.

У результаті українці, які переїхали в Україну з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей, не могли виконати чинної на сьогодні вимоги закону - підтвердити, що вони не отримують пенсію від пенсійних органів РФ, та, відповідно, отримати призначення пенсії в Україні.

Крім того, РФ і Україна вийшли з угоди між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення. У зв'язку з цим українці, які частину свого професійного життя працювали в РФ, Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменистані, Узбекистані, втратили можливість включати періоди такої роботи до свого страхового стажу в Україні. Це, своєю чергою, призводило до зменшення їхніх пенсійних прав і, відповідно, розмірів пенсії або взагалі позбавляло права на призначення пенсії.

"Ухвалений сьогодні законопроєкт №9453 усуває ці та низку інших суттєвих проблем у сфері пенсійного забезпечення", - наголосили в міністерстві.

По-перше, законопроєкт спрощує механізм відновлення виплати пенсій для кримчан. Скасовано вимогу отримання інформації від Пенсійного фонду РФ. Тепер людині, яка переїхала з Криму, достатньо подати заяву, в якій зазначити, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає її отримувати в Україні. Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу, якщо вона є на руках. Жодних підтверджень від Пенсійного фонду країни-агресора не потрібно.

По-друге, для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, отриманий в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоди про пенсійне забезпечення. Тобто людина, після повернення з-за кордону, наприклад з Італії, зможе зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років. Для цього необхідно буде надати Пенсійному фонду документ, що підтверджує роботу поза Україною.

"Звертаємо увагу, що для визначення розміру пенсії враховуватимуться лише внески/ЄСВ, сплачені в Україні (т.зв. пропорційний принцип нарахування пенсії). Тобто розмір призначеної пенсії залежатиме від кількості сплачених в Україні страхових внесків (що більший розмір внесків, то більша пенсія) та стажу роботи, який людина напрацювала до 1 січня 2024 року, а час виходу на пенсію враховуватиме роботу і в Україні, і за кордоном", - наголошується в повідомленні.

По-третє, до страхового стажу під час призначення пенсії в Україні не зараховуватиметься робота на країну-агресора після 2014 року.

Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби в силових структурах, незаконних збройних або воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне обіймання посад у незаконних органах влади.

Теги: #стаж #пенсійний #закордон

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