Економіка

19:47 23.04.2024

Укргазбанк запускає акредитацію трейдерів е/е

1 хв читати
Укргазбанк запускає акредитацію трейдерів е/е

Державний Укргазбанк (Київ) першим на банківському ринку оголосив про початок акредитації покупців електроенергії (трейдерів), повідомляється в пресрелізі банку у вівторок.

"Упевнений, що акредитація трейдерів стимулюватиме виробників електроенергії розбудовувати нові потужності з відновлюваних джерел енергії та стане поштовхом для розвитку ВДЕ-сектору України", - заявив в. о. голови правління Укргазбанку Родіон Морозов.

Як повідомляється, співпраця з трейдерами відкриває для виробників електроенергії, зокрема нинішніх і нових клієнтів банку, нові можливості, серед яких отримання стабільного доходу за ринковими цінами, спрощення ведення бізнесу, своєчасна оплата за "зелену" електроенергію та оптимізація небалансів.

"Покупці електроенергії (трейдери) дозволяють клієнтам, які планують відмовитися від "зеленого" тарифу, оптимізувати небаланси за рахунок приєднання до власної балансуючої групи", - зазначили в банку.

Теги: #укргазбанк #акредитація #е_е

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:13 18.04.2024
"Укрнафта" зменшить споживання електроенергії на своїх АЗК

"Укрнафта" зменшить споживання електроенергії на своїх АЗК

19:22 03.04.2024
НКРЕКП незабаром має намір визначитися щодо розслідування через істотне падіння ціни е/е в січні

НКРЕКП незабаром має намір визначитися щодо розслідування через істотне падіння ціни е/е в січні

19:14 04.03.2024
Банки акредитували до участі в "єОселя" 27 забудовників на первинному ринку

Банки акредитували до участі в "єОселя" 27 забудовників на первинному ринку

17:05 04.03.2024
Оформлено першу угоду за програмою "єОселя" в будинку "Інтергал-Буда", який перебуває на етапі будівництва

Оформлено першу угоду за програмою "єОселя" в будинку "Інтергал-Буда", який перебуває на етапі будівництва

21:08 07.02.2024
Залужний схвалив зміни в акредитації журналістів під час воєнного стану

Залужний схвалив зміни в акредитації журналістів під час воєнного стану

12:20 05.02.2024
Укргазбанк акредитував до участі в "єОселі" два споруджувані об'єкти "Інтергал-Буд"

Укргазбанк акредитував до участі в "єОселі" два споруджувані об'єкти "Інтергал-Буд"

12:24 24.01.2024
Мінфін заявляє про активний інтерес інвесторів до Сенс Банку та Укргазбанку і готує їх до продажу цього року - заступник міністра

Мінфін заявляє про активний інтерес інвесторів до Сенс Банку та Укргазбанку і готує їх до продажу цього року - заступник міністра

16:47 21.12.2023
Голова комітету ВР зі свободи слова: Акредитація телеграм-каналів на підсумкову пресконференцію президента - не дуже далекоглядне рішення

Голова комітету ВР зі свободи слова: Акредитація телеграм-каналів на підсумкову пресконференцію президента - не дуже далекоглядне рішення

09:36 21.11.2023
8 представників Укргазбанку, які погодилися на співпрацю зі слідством, передадуть майже 15 млн грн на "Армію дронів" - САП

8 представників Укргазбанку, які погодилися на співпрацю зі слідством, передадуть майже 15 млн грн на "Армію дронів" - САП

19:28 26.10.2023
НКРЕКП оштрафувала "Юнайтед Енерджі" на 1,7 млн грн за порушення ліцензійних умов з постачання е/е

НКРЕКП оштрафувала "Юнайтед Енерджі" на 1,7 млн грн за порушення ліцензійних умов з постачання е/е

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ціна на газ для українських домогосподарств залишиться незмінною ще на один рік - "Нафтогаз"

Україна не планує виставляти газотранспортні потужності на аукціон після завершення транзитного договору з РФ

Україна отримає від ЄІБ EUR560 млн для проєктів в енергетиці та відновленні житла

"Укренерго" може застосовувати графіки обмеження промспоживачів в умовах дефіциту в період весняно-літньої ремонтної кампанії - CEO

Мінагрополітики прогнозує у 2024р. скорочення виробництва зернових до 52,4 млн тонн, збереження врожаю олійних - 21,7 млн тонн

ОСТАННЄ

У Фонді підтримки енергетики України зібрано близько EUR410 млн від 13 країн

Ціна на газ для українських домогосподарств залишиться незмінною ще на один рік - "Нафтогаз"

Україна не планує виставляти газотранспортні потужності на аукціон після завершення транзитного договору з РФ

"Метінвест" з 1 травня підвищить зарплату працівникам виробничих та ремонтних підприємств в Україні

Європейські компанії не зможуть надавати профпослуги своїм "дочкам" у РФ із червня

NovaPay сформувала мережу з 2,8 тис POS-терміналів по Україні

США в рамках тиску на РФ готують санкції проти деяких китайських банків - ЗМІ

"Укрнафта" збільшила запаси на 3 млн тонн нафти та 0,6 млрд куб. м газу

ВР розгляне питання звільнення семи членів Рахункової палати - Железняк

Розвиток ринку біометану допоможе аграріям диверсифікувати бізнес - Мінагрополітики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА