Укргазбанк запускає акредитацію трейдерів е/е

Державний Укргазбанк (Київ) першим на банківському ринку оголосив про початок акредитації покупців електроенергії (трейдерів), повідомляється в пресрелізі банку у вівторок.

"Упевнений, що акредитація трейдерів стимулюватиме виробників електроенергії розбудовувати нові потужності з відновлюваних джерел енергії та стане поштовхом для розвитку ВДЕ-сектору України", - заявив в. о. голови правління Укргазбанку Родіон Морозов.

Як повідомляється, співпраця з трейдерами відкриває для виробників електроенергії, зокрема нинішніх і нових клієнтів банку, нові можливості, серед яких отримання стабільного доходу за ринковими цінами, спрощення ведення бізнесу, своєчасна оплата за "зелену" електроенергію та оптимізація небалансів.

"Покупці електроенергії (трейдери) дозволяють клієнтам, які планують відмовитися від "зеленого" тарифу, оптимізувати небаланси за рахунок приєднання до власної балансуючої групи", - зазначили в банку.