Гарвардський університет може втратити федеральні гранти

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила державну комісію з вищої освіти про невідповідність Гарвардського університету низці стандартів, через що елітний навчальний заклад може, зокрема, втратити федеральні гранти, повідомляє в середу агентство Bloomberg.

Так, на думку американського міністерства освіти, Гарвард, імовірно, порушує закони про боротьбу з дискримінацією.

"Гарвард не виконав зобов'язань перед платниками податків, студентами, викладачами - антисемітські нападки та дискримінація не зустрічають жодної протидії в стінах університету", - заявила міністерка освіти США Лінда Макмен.

Bloomberg зазначає, що думку міністра освіти поділяють і в американському міністерстві охорони здоров'я та соціальних служб.

Макмен також закликала комісію з вищої освіти забезпечити дотримання Гарвардом федеральних законів і акредитаційних вимог і перебувати в контакті з міністерством щодо цього питання.

Ситуацію прокоментували і в міністерстві внутрішньої безпеки. У відомстві повідомили про надсилання Гарварду повістки, оскільки в навчальному закладі "у відповідь на неодноразові прохання відмовлялися надати дані про сертифікацію програм для іноземних студентів".

У міністерстві вважають, що Гарвард не зміг забезпечити дисципліну в стінах навчального закладу і сприяв зростанню кількості злочинів.

У самому університеті те, що відбувається, наразі не прокоментували.

У травні адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила призначення нових співбесід для претендентів студентських віз і розглядала можливість запровадження перевірки соціальних мереж заявників.

Раніше стався конфлікт американської влади з Гарвардським університетом, який, на думку низки аналітиків, виступав на боці Палестини в палестинсько-ізраїльському конфлікті. Трамп неодноразово критикував елітний навчальний заклад.

У квітні американські ЗМІ публікували витяги з листа міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем начальнику імміграційної служби Гарварда. У ньому Ноем зажадала від університету надання відомству інформації про потенційно "незаконні та злочинні" дії, до яких могли бути залучені іноземні студенти.

Керівництво Гарварду визнало ці вимоги незаконними і відмовилося їх виконувати.

Після цього адміністрація американського президента 22 травня заборонила Гарварду приймати іноземців на навчання за федеральними програмами обміну. У червні суддя окружного суду США по Массачусетсу Еллісон Берроуз призупинила дію цього указу.