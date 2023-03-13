Понад 15 тис. представників ЗМІ отримали акредитацію з березня 2022 року - Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ

З березня 2022 року і нині понад 15 тис. представників ЗМІ із 70 країн отримали акредитацію Збройних сил України, повідомив начальник Управління зв'язків із громадськістю ЗСУ полковник Богдан Сеник.

"З березня і дотепер акредитовано понад 15 000 представників ЗМІ з майже 70 країн світу", - сказав Сеник на брифінгу в "Укрінформі" в понеділок.

Він зазначив, що нова акредитація представників медіа, які вже мають прескарти ЗСУ, відбуватиметься за спрощеною процедурою, оскільки ці люди вже пройшли всі необхідні етапи верифікації.

"У робочому порядку буде сприяння для максимально оптимального проходження верифікації для тих, хто має вже акредитацію", - запевнили у ЗСУ.

За словами Сеника, деякі представники ЗМІ вже отримали оновлені прескарти і можуть користуватися двома варіантами.

"Орієнтовний термін отримання відповіді щодо акредитації - максимально - до одного місяця", - сказав начальник Управління зв'язків з громадськістю.

Він нагадав, що попередні прескартки будуть дійсні до 1 травня 2023 року.

Для верифікації акредитації діє номер гарячої лінії 0894201864. Також із питань акредитації можна звертатися на електронну адресу newsmodu@gmail.com.

Як повідомлялося, було внесено зміни до наказу головнокомандувача Збройних сил України №73 від 03.03.2022 року "Про організацію взаємодії між Збройними силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану".

Зокрема, запроваджено прескарту нового зразка з терміном дії до шести місяців.

Згідно зі змінами до наказу, керівники та командири оперативно-стратегічних угруповань військ самі визначатимуть зони для перебування представників ЗМІ в районі відповідальності.

Передбачено три зони: зелена (дозволяється робота акредитованих представників ЗМІ без супроводу офіцера зі зв'язків із громадськістю), жовта (дозволяється робота представників ЗМІ тільки в супроводі офіцера) і червона (робота ЗМІ заборонена).