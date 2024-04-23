Економіка

11:09 23.04.2024

ВР розгляне питання звільнення семи членів Рахункової палати - Железняк

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ВР розгляне питання звільнення семи членів Рахункової палати - Железняк

Верховна Рада України розгляне питання звільнення семи членів Рахункової палати у зв'язку із закінченням термінів їхніх повноважень, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Замість звільнення одного члена Рахункової палати буде одразу звільнення 7-ми через закінчення строку повноважень (15 березня 2024 року): Богун, Дідик, Невідомий, Іванова, Огонь, Яремчук і Майснер. Відповідне рішення прийняв бюджетний Комітет сьогодні і ще має проголосувати Рада",- написав Железняк у телеграмі у вівторок.

За його словами, після звільнення семи членів у Рахунковій палаті залишиться п'ять, але вона все одно буде повноважною.

"У Рахунковій залишиться 5 членів, але вона все ще зможе приймати рішення", - зазначив народний депутат.

Він нагадав, що згідно із законом, "строк повноважень членів Рахункової палати становить 6 років. Одна і та сама особа не може обіймати таку посаду понад два строки".

 

Теги: #рахункова_палата #железняк

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