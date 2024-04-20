Сума завданих збитків унаслідок ворожих обстрілів Курахівської ТЕС становить майже 1 млрд грн - ОВА

Унаслідок ворожих обстрілів земельним ресурсам Курахівської ТЕС було завдано збитків на суму понад 986 млн грн, ще 1 млн грн збитків було завдано навколишньому середовищу, повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

"Державна екоінспекція в Донецькій області виконала розрахунки розміру шкоди, зумовленої засміченням земельних ресурсів Курахівської ТЕС унаслідок збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану. Сума завданих збитків земельним ресурсам території Курахівської ТЕС становить понад 986 мільйонів гривень", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

Також інспекція виконала 10 розрахунків збитків за забруднення атмосферного повітря. Унаслідок забруднення повітря, що виникло внаслідок бойових дій, загальний розмір збитків, завданих навколишньому середовищу, становить понад 1 млн грн.

Крім цього, зафіксовано 14 випадків засмічення земель Курахівської ТЕС нафтопродуктами і відходами від руйнувань унаслідок постійних російських обстрілів м. Кухохового.

"Розраховані збитки й надалі мають стати підставою для стягнення з країни-агресора всієї шкоди, заподіяної навколишньому середовищу України", - наголосили в ОВА.