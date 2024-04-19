Оприлюднено проєкт Національного плану з енергетики та клімату на період до 2030 р.

В Україні оприлюднено проєкт Національного плану з енергетики та клімату (НПЕК) на період до 2030 року та звіт про стратегічну екологічну оцінку.

"НПЕК є стратегічним документом, спрямованим на узгодження енергетичної та кліматичної політики для забезпечення сталого розвитку та відновлення економіки України", - повідомило Міністерство економіки на своєму сайті.

Як пояснюють у відомстві, документ є першим планом заходів. Він містить комплексний набір конкретних політик, заходів, інструментів для підвищення енергоефективності та енергозбереження, збільшення використання та споживання ВДЕ, скорочення викидів парникових газів, посилення енергетичної безпеки, розвитку енергетичних ринків, науки, інновацій та конкурентоспроможності України.

Строк громадського обговорення проєкту НПЕК - 30 днів із дня оприлюднення повідомлення.

Згодом документ має бути схвалений Кабінетом Міністрів України.