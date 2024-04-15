Польська інспекція забракувала 7,13 тонни українського морозива

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Торгова інспекція з якості сільськогосподарської та харчової продукції Польщі (IJHARS) у Познані видала рішення про заборону обігу на польському ринку партії морозива в ріжках загальною вагою 7,13 тонни, імпортованих з України.

Як повідомила інспекція в соцмережі X у понеділок, рішення ухвалено через неправильне маркування.

Рішення було негайно виконано.

Як повідомлялося, IJHARS 12 квітня заборонила доступ до польського ринку для двох партій бісквітних тістечок загальною вагою 10,55 тис. тонн, імпортованих з України, а 9 квітня – трьох партій українських бубликів загальною вагою 5,34 тонн. Раніше в Любліні було вилучено три партії українського морозива загальною вагою 8,48 тонни через його розморожування.

Торгова інспекція Польщі на початку квітня заявила про найбільший в її історії штраф 1,5 млн злотих (близько $380 тис.), накладений на компанію-імпортера за ввезення на польський ринок з України 11,5 тис. тонн технічного ріпаку та кормової пшениці як контрафакту через подальше їх використання як продовольчих. Крім того, ухвалено рішення щодо заборони імпорту з України партії томатної пасти 57,66 тонни через наявність цвілі.

Головний інспектор IJHARS Пшемислав Жодкевич (Przemysław Rzodkiewicz) у березні заявив, що за останній рік 1,4% партій продукції з України, які оглянула комісія на кордоні, було забраковано.