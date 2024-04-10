Швейцарія виділить CHF5 млрд на відновлення України до 2036 року - уряд

Федеральна рада Швейцарії на засіданні в середу ухвалила рішення щодо виділення CHF5 млрд ($5,53 млрд) на економічний розвиток і довгострокове відновлення України до 2036 року в рамках посилення наявного співробітництва, повідомляється на швейцарському урядовому порталі.

"Як перший крок передбачається залучити близько CHF1,5 млрд з міжнародного бюджету співробітництва до 2028 року. Ця сума наочно демонструє солідарність Швейцарії з людьми, які постраждали від війни в Україні, і підвищить стабільність на європейському континенті", - йдеться в повідомленні.

З посиланням на оцінку Світового банку повідомляється, що кошти, необхідні для відновлення в Україні, оцінюють в $486 млрд (близько CHF440 млрд). "Швейцарія вже підтримує проєкти в Україні, спрямовані на відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури в секторах енергетики, доріг й охорони здоров'я. Крім того, Швейцарія та Україна спільно запустили процес політичного відновлення в широкому масштабі на конференції з відновлення України в Лугано в липні 2022 року", - наголошується в повідомленні.

За даними уряду, Швейцарія вже витратила близько CHF3 млрд на ці та інші заходи для підтримання людей, які постраждали від війни в Україні. Близько CHF425 млн із цієї суми було отримано з бюджету міжнародного співробітництва, а решту (близько CHF2,5 млрд) Державний секретаріат з міграції витратив на приймання і підтримку людей зі статусом захисту S у Швейцарії.

Протягом наступних 12 років Федеральна рада Швейцарії має намір активізувати підтримку відновлення України та розвивати співпрацю з приватним сектором. "З огляду на поточну фінансову ситуацію федерального уряду Швейцарії Федеральна рада запропонувала поетапний підхід: підтримка України з бюджету міжнародного співробітництва до 2028 року становитиме CHF1,5 млрд... У 2029-2036 роках Федеральна рада має намір також вивчити інші джерела (окрім міжнародного співробітництва), із яких можна отримати решту CHF3,5 млрд", - ідеться в повідомленні.

Федеральна рада на засіданні в середу також доручила розробити програму для України, яка має забезпечити адресну й ефективну підтримку та ґрунтуватися на семи принципах Лугано: партнерство, спрямованість реформ, прозорість, підзвітність і верховенство закону, демократична участь, залучення багатьох зацікавлених сторін, гендерна рівність та інклюзивність, а також стійкість.