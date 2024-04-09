Економіка

19:07 09.04.2024

Кабмін схвалив продовження строків початку виконання зобов'язань за двома вуглеводневими УРП

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Кабмін схвалив продовження строків початку виконання зобов'язань за двома вуглеводневими УРП

Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок схвалив проєкти додаткових угод про внесення змін до угод про розподіл продукції (УРП) з компанією ЕР Ukraine B.V. (Нідерланди, засновники чеська EP Power Europe і словацька NAFTA) щодо Грунівської та Охтирської вуглеводневих ділянок.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у телеграм-каналі, що проєктом установлено порядок і строки повторного подання інвестором заяви на отримання спецдозволу на користування надрами, а також розширено права держави щодо одностороннього припинення дії угоди в разі недотримання інвестором порядку сплати за ліцензію та геологічні дані.

Крім того, проєкти додаткових угод передбачають продовження строків форс-мажорних обставин, умов і дати початку виконання зобов'язань інвестора в період дії правового режиму воєнного стану в Україні в частині одностороннього припинення державою дії УРП.

Як повідомлялося, Кабмін затвердив умови двох УРП у межах Грунівської та Охтирської вуглеводневих ділянок з ЕР Ukraine у листопаді 2021 року. Інвестиції в ці площі раніше оцінювали в суму щонайменше 1,5 млрд грн.

Згідно з умовами конкурсної документації, затвердженими наприкінці 2018 року, переможець конкурсу на ці УРП мав протягом першого етапу геологорозвідувальних робіт (перші п'ять років) забезпечити буріння щонайменше двох розвідувальних свердловин і проведення 3D-сейсміки на кожній з ділянок.

У травні 2023 року в Міністерстві енергетики України зазначали, що повномасштабне російське вторгнення призвело до призупинення майже всіх нафтогазових УРП, оскільки інвестори скористалися нормою про форс-мажор.

 

Теги: #урп #зобовязання #вуглеводні

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