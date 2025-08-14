Україна перезапускає конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках – прем’єрка

Кабінет міністрів України прийняв рішення перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко в Телеграм-каналі в четвер.

"Умови оновили - з правом партнера зі США викупити продукцію та гарантією, що іншим учасникам не пропонуватимуть вигідніші умови. Це - виконання положень Американсько-Української угоди про створення інвестиційного фонду відбудови", - написала вона.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на початку квітня схвалив проведення конкурсів на укладення угоди про розподіл вуглеводнів у межах Межигірської та Свічанської ділянок на заході України на основі відповідних пропозицій Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання УРП щодо ділянок нафтогазоносних надр.

Межигірська ділянка розташована в межах Стрийського, Самбірського, Львівського, Яворівського та Шептицького районів Львівської області, Калуського, Івано-Франківського, Надвірнянського районів Івано-Франківської області та Вижницького району Чернівецької області.

Свічанська ділянка розташована в межах Стрийського та Самбірського районів Львівської області, Верховинського, Калуського, Івано-Франківського, Надвірнянського районів Івано-Франківської області та Вижницького району Чернівецької області.

Своєю чергою виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній Артем Петренко в кінці травня повідомив, що найближчим часом очікується публікація конкурсної документації для участі у конкурсі на укладання угод про розподіл продукції (УРП) на Межигірській та Свічанській ділянках у межах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

"Маємо дві потенційні УРП, по яким почався процес і відбувся старт конкурсу. Наразі Міненерго як робочий орган відповідної міжвідомчої комісії і сама комісія має затвердити конкурсну документацію. Українські та іноземні компанії матимуть три місяці на подання заявок", - сказав він.

Згідно з представленою Петренком презентацією, площа Межигірської ділянки складає 1,5 тис. кв. км, Свічанської – 1,1 тис. кв. км.