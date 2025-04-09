Інтерфакс-Україна

Події

18:12 09.04.2025

Україна виконала 81% своїх зобовʼязань за Угодою про асоціацію з ЄС - Шмигаль

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Україна виконала 81% своїх зобовʼязань за Угодою про асоціацію з ЄС - Шмигаль
Фото: https://newsroom.consilium.europa.eu/

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна виконала 81% своїх зобовʼязань за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

"Україна виконала 81% своїх зобовʼязань за Угодою про асоціацію з ЄС. Найбільший прогрес зафіксований у сфері інтелектуальної власності, в освіті, обміні інформацією, гуманітарній політиці, юстиції, державних закупівлях, національній безпеці. У цих та інших галузях Україна виконала понад 90% зобов’язань", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами 10-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

За його словами, у 2024 році Україна також досягла особливих успіхів у секторах митниці, медицини та фінансів. 

"Вкотре демонструємо, що здатні пройти шлях до членства в Євросоюзі швидко та ефективно. Вже цього року прагнемо відкрити всі шість кластерів на переговорах про вступ до ЄС, а також поглибити секторальну інтеграцію", - додав він.

Теги: #зобовязання #єс #асоціація_україна

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