Економіка

18:13 09.04.2024

Харківській області буде виділено 1,5 млрд грн у межах програми "Зроблено в Україні", сума не є лімітом - Свириденко

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Харківській області буде виділено 1,5 млрд грн у межах програми "Зроблено в Україні", сума не є лімітом - Свириденко

Харківській області буде виділено 1,5 млрд грн у межах програми "Зроблено в Україні", і ця сума не є лімітом, повідомила перший віцепрем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час спільної зустрічі президента України Володимира Зеленського з підприємцями Харківщини.

Як повідомила пресслужба Зеленського, глава держави подякував підприємцям за збереження економіки регіону під час війни.

"Ми готові поговорити про те, які у вас є найболючіші питання. Де ми можемо допомогти – будемо це робити", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що зараз важливо посилювати протиповітряну оборону, відновлювати електро- та водопостачання, будувати бомбосховища в школах на Харківщині.

Він також наголосив, що Кабінет Міністрів має ухвалити рішення про виплату компенсацій харків'янам і місцевим підприємствам за використання пального для генераторів.

У свою чергу перший віцепрем'єр-міністр України Юлія Свириденко зазначила, що Харківщина активно залучена до державних програм підтримки.

"На всі програми підтримки в межах «Зроблено в Україні» у державному бюджеті закладено 45 мільярдів, щонайменше півтора мільярда буде на Харківську область. Ця сума не є лімітом. Що активніше бізнес долучатиметься до програм підтримки, то більшою може бути сума. Із бізнесом Харківщини ми також порушили питання розширення локалізації на нові категорії товарів і пріоритету для українських виробників у публічних закупівлях. Маємо купувати вітчизняне і як держава, і як громадяни. Особливо коли українські товари виробляються в таких складних умовах", - наголосила вона.

Під час діалогу з представниками бізнесу йшлося про те, що сьогодні з урахуванням ситуації в регіоні уряд працює над низкою рішень. Зокрема, розглядається можливість збільшити розмір мікрогрантів для бізнесу Харківщини з 250 тис. грн до 500 тис. грн.

Крім того, міністерствам і відомствам доручили опрацювати можливість надати мікро-, малим і середнім підприємствам у Харкові портфельні гарантії, а також встановити пільгові тарифи на залізничні вантажні перевезення зі станцій на прифронтових територіях.

Теги: #харківщина #свириденко

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