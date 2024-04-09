Україні доведеться обмежити сільське господарство для вступу до ЄС - ЗМІ

Україні доведеться накласти певні обмеження на аграрний сектор для вступу до Європейського Союзу, якщо європейські держави продовжать посилювати умови торгівлі з Києвом, пише Politico.

"Коли українські фермери дивляться у своє післявоєнне майбутнє, вони бачать себе частиною ЄС, вільно продаючи свою продукцію на єдиному ринку блоку. Але цього не станеться, якщо такі країни як Польща доб'ються свого", - зазначає видання.

Тарифи на імпорт української сільгосппродукції, що наразі перебувають на обговоренні, за твердженням джерела, необхідні для виправлення "нерівності" в торговельному балансі України та Європейського Союзу.

"Мої поправки - в інтересах України", - зазначив євродепутат від Польщі Анджей Халіцький, який був ініціатором посилення умов торгівлі з Києвом, його слова наводить видання.

На його думку, мета цих обмежень полягає в тому, щоб захистити європейських фермерів від зростаючої конкуренції, а не цілком зупинити імпорт товарів з України.

Українські держчиновники не згодні з цією позицією і називають обмеження необґрунтованими, зазначається в публікації.

"Факти, схоже, говорять на користь позиції України. Її продукція має великим попит з боку харчової промисловості ЄС, тоді як європейські фермери, які становлять крихітну частину економіки блоку, фактично є єдиною групою, яка її не потребує. Ба більше, немає жодних доказів того, що фермери ЄС страждають від конкуренції з боку України", - наголосило видання.

На думку президента Українського клубу аграрного бізнесу Алекса Ліссіци, обмеження, які запроваджує Європейський Союз, підкреслюють іронію того, що країни-члени ЄС перешкоджають українському експорту й одночасно закликають країну відповідати правилам ЄС.

"З одного боку, нас просять адаптувати наше виробництво до стандартів ЄС, а з іншого (...) країни ЄС блокують наш експорт і намагаються знову запровадити квоти", - сказав він Politico.

Термін дії заходів щодо лібералізації торгівлі, які тимчасово знімають усі чинні обмеження на український імпорт до ЄС, щоб допомогти країні відбити агресивну війну Росії, спливає в червні 2025 року. Після цього обидві сторони повернуться до умов своєї торговельної угоди від 2016 року, що передбачає поступове скасування решти всіх тарифів.

За словами Галицького, ініційовані ним обмеження на імпорт українських агропродуктів дають уявлення про майбутнє українського сільського господарства в ЄС, де доступ продуктів з України до певних країн або вже обмежений, або така перспектива на нього чекає в майбутньому.

Польський євродепутат нагадав, що Польща була першою, хто підтримав вступ України до ЄС, і вказав на необхідність розпочинати переговори щодо цього процесу, однак на "реалістичних умовах".

Для Києва це означає почати з сільського господарства і обговорити розбіжності, перш ніж переходити до інших питань, уточнило видання. При цьому наголошується, що суперечки, які виникли в момент боротьби України за виживання, дійсно мають сенс. Однак може минути багато років, перш ніж цю перешкоду буде подолано, якщо її взагалі буде коли-небудь прибрано.

Європейські ЗМІ вважають вкрай малоймовірним, що Україна і Польща коли-небудь зможуть дійти до єдиної думки з аграрних питань. Тоді як низка євродепутатів вважає, що посилення конкуренції з боку українських агрохолдингів загрожує виживанню європейських фермерів, українська сторона вказує, що правила вільного ринку працюють, і рекомендує країнам ЄС не заважати ринковим механізмам.

"Протекціонізм не врятує сільськогосподарський сектор ЄС", - наголосив Ліссіца і додав, що дрібним фермерам, наприклад, у Польщі складно бути реальними гравцями на світовому ринку зерна, де їм доводиться конкурувати з такими країнами, як Україна, Бразилія або Росія.