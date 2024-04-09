"Укрзалізниця" завершила I кв. із прибутком - голова правління

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у січні-березні 2024 року працювала з прибутком, повідомив голова правління УЗ Євген Лященко на зустрічі з журналістами, однак не уточнив конкретного його розміру.

Згідно з презентацією, представленою на зустрічі, у 2023 році чистий прибуток УЗ становив 5 млрд грн.

Серед ключових чинників, що позитивно вплинули на фінансові результати УЗ, у презентації зазначено дохід від пасажирських перевезень, який збільшився завдяки збільшенню пасажирообігу на 11% (+1,42 млрд грн), зменшення витрат на матеріали та ремонти завдяки заходам з економії, зокрема використанню старогорілих матеріалів (+4,81 млрд грн), стабільніший, ніж очікували спочатку, курс гривні (+4,53 млрд грн) і відновлення корисності активів на деокупованих територіях (+1,88 млрд грн).

Крім того, позитивно позначилося скасування зобов'язання зі сплати земельного податку за об'єкти на окупованих територіях (+0,69 млрд грн), зниження ставки земельного податку за рахунок роботи з перереєстрації земельних ділянок (+0,55 млрд грн), зростання доходів від допоміжної діяльності: послуг охорони - на 25% і послуг обслуговування пасажирів - на 24% (+527 млн грн).

Водночас негативний вплив на фінансові показники УЗ мало зниження у 2023 році доходу від вантажних перевезень, у зв'язку з тимчасовим зупиненням роботи зернового коридору та конвенційних обмежень на експорт сільгосппродукції до ЄС (- 8,57 млрд грн), а також підвищення заробітної плати для уникнення відтоку кадрів (-3,41 млрд грн).

За словами Лященка, 50% прибутку, отриманого 2023 року, УЗ перерахувала до держбюджету у вигляді дивідендів.

Голова правління УЗ також зазначив, що компанія за власні кошти продовжує відновлювати інфраструктуру, яка зазнає пошкоджень унаслідок атак РФ. Крім того, як один із найбільших операторів розподілу електроенергії, інвестувала в захист підстанцій і критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури.