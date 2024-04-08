Економіка

20:29 08.04.2024

Україна та Угорщина погодили відкриття нового ПП "Велика Паладь - Надьгодош"

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Україна та Угорщина погодили відкриття нового ПП "Велика Паладь - Надьгодош"

Україна та Угорщина погодили відкриття пункту пропуску (ПП) "Велика Паладь - Надьгодош" для легкового транспорту, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) в понеділок.

Крім того, країни домовилися про можливість руху порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн на ПП "Лужанка - Берегшурань".

Відповідні зміни до Угоди між урядами країн щодо контролю прикордонного руху підписали віцепрем'єр із відбудови України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков і посол Угорщини в Україні Хеізера Антала.

Уточнюється, що досягнуті домовленості з Угорщиною потребують ратифікації для початку їхньої дії.

"Підписані зміни до Угоди з Угорщиною дають нам змогу почати планування проєктних та інфраструктурних робіт для запуску нового ПП "Велика Паладь - Надьгодош" і забезпечення руху порожніх вантажівок на "Лужанці"", - сказав Кубраков.

За його словами, також розглядається можливість будівництва нового вантажного ПП "Дийда - Берегдароц" для збільшення пропускної спроможності українсько-угорського кордону.

Кубраков також зазначив, що Україна працює над початком переговорів про запровадження спільного митного та прикордонного контролю з Угорщиною.

"Це дозволить нам пришвидшити контрольні процедури та зменшити час на перетин кордону", - наголосив Олександр Кубраков.

На кордоні з Угорщиною діють 5 автомобільних пунктів пропуску. Пропускати вантажівки масою понад 7,5 тонн може тільки "Чоп - Захонь". Туди прямують як завантажені транспортні засоби, так і порожні. Щодня "Чоп - Захонь" перетинає на виїзд з України близько 220 вантажівок.

 

 

 

Теги: #кордон #угорщина

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